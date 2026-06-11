ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଓ SJTA ଲୋଗୋକୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟ ୨୬ଟି 'ୱାର୍ଡମାର୍କ' ପାଇଁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା ଆଇପି ଇଣ୍ଡିଆ

'ଆନନ୍ଦବଜାର' ଓ 'ଶ୍ରୀପତିତପାବନ', ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଲୋଗୋକୁ ମିଳିଲା ଆଇପି ଇଣ୍ଡିଆର ଅନୁମୋଦନ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Jagannath Temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦାବଳୀ ହେଲା ପେଟେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat


India Intellectual Property (IP) Office ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଓ ଗୋଟିଏ ଲୋଗୋ ହେଲା ପେଟେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 'ଆନନ୍ଦ ବଜାର' ଓ 'ଶ୍ରୀପତିତପାବନ' ଦୁଇ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଲୋଗୋ ପେଟେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିବା ଆହୁରି 26ଟି ନାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ଆଇପି ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ୨୯ଟି 'ୱାର୍ଡ ମାର୍କ ' ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଇଣ୍ଡିଆ ପେଟେଣ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦାବଳୀ ହେଲା ପେଟେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

'ଆନନ୍ଦ ବଜାର', 'ଶ୍ରୀପତିତପାବନ' ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାର ମନା-

ଇଣ୍ଡିଆ ପେଟେଣ୍ଟରେ ୨୯ଟି 'ୱାର୍ଡ ମାର୍କ ' ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜରୁ ଦୁଇଟିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ଶ୍ରୀପତିତପାବନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଲୋଗୋକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି । ଏଣିକି ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ପତିତପାବନ ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ କେହି ବ୍ଯବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ଶବ୍ଦ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଯବହାର କରିଆସୁଥିବା ଲୋଗୋକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେହି ବ୍ଯବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଅନ୍ଯ ୨୬ ଟି ୱାର୍ଡମାର୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପେଟେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ତଲବ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।



ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ଯବହାର ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ପେଟେଣ୍ଟ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ଯବହାର କରୁଛନ୍ତି । କିଛିଦିନ ତଳେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମକରଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଚି ହୋଇଥଲା । ଧାମ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପେଟେଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲା । ଏବେବି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଏହାକୁ କେହି ବ୍ଯବହାର କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ଯବହାର ହେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦାବଳୀର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ୨୯ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଯବହାର ପାଇଁ ଅଧିକୃତ ରହିବ। ଅନ୍ଯ କେଉଁଠି ବ୍ଯବହାର ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବ । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ନିଜ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ । ଏହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂଳ ପୀଠ । ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯେଉଁ ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ନେଇ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ୨୯ଟି ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ୩ଟି 'ୱାର୍ଡମାର୍କ' ଆମକୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇସାରିଛି । ଆନନ୍ଦବଜାର, ଶ୍ରୀପତିତପାବନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଲୋଗୋକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି । ଅନ୍ଯ ୨୬ଟି ଶବ୍ଦାବଳୀର ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡମାର୍କର ମଧ୍ୟ ପେଟେଣ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ।"

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ନିବାସ ଗୁଡିକରେ ସାଇବର ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ । ପୁର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କିଛି ସାଇବର୍ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ 'ଧାମ' ନାମକରଣ ହଟାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶବ୍ଦାବଳୀ ପେଟେଣ୍ଟ
ଆନନ୍ଦବଜାର ଶ୍ରୀପତିତପାବନ
SHREE MANDIR LOGO PATENTED
INTELLECTUAL PROPERTY
JAGANNATH TEMPLE TRADEMARK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.