ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି; ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଗଣତି, ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଥ୍ରୀଡି ମ୍ୟାପିଂ ଶେଷ
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଛି ।
Published : March 25, 2026 at 10:30 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆଜି ଥିଲା ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ । ଦୀର୍ଘ ୪୮ ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ସମୟ ଦିନ ୧୨ଟା ୯ରୁ ୧ଟା ୪୫ ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।
ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ତଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବାପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶେଷ ହେବ ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ।
ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତି ମଣତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । କିଛି ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଗଣତି କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ । ରାହୁ ରେଖା, ସୁନା ଚିତା ଗଣତି ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ । ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଥିଲା । ଶୁଭ ବେଳା ୧୨ଟା ୯ ରୁ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬ ଟା ୧୫ ଯାଏଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ।
ଦୀର୍ଘ ୬ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଗଣତି ମଣତି ଚାଲିଥିଲା । ନୀତି କାନ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଗଣତି ମଣତି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ହୋଇଛି । ଥ୍ରୀଡି ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ସ୍ବଚ୍ଛତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ସେବକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଟକଣା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିଲା । ଆଗାମୀ କେଉଁ ଦିନ ଗଣତି ମଣତି ହେବ ସେନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୯୭୮ ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଗଣତି କରାଯାଇ ନୂଆ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନଦେବା ପାଇଁ ଏସଓପିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ୟାଗିଂରେ କୌଣସି କ୍ରମାନ୍ବୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ।
ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ନ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଟିମ୍ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଗଣତି ମଣତି ଟିମ୍ ର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ସେନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ପରେ ଗଣତି ମଣତି ଟିମ୍ ର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।
ସେପଟେ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ଦିନରେ ବାହାର କାଠ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଆଜି ଭକ୍ତ ମାନେ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଗଣତି ମଣତି କରି ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ଅଧିକାରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଣିଆ, ରତ୍ନ ପଥର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ଗଣତି ମଣତି ଟିମ୍ ରେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ