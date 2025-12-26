କାଳିଆ ସେବାରେ କୁଡୁଆ: କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାକୁ କେବେ ମିଳିବ କଳାଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ?
ମାଟି କୁଡ଼ୁଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦ । ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ସମେତ ଟିକରପଡ଼ା, ଜେନାପୁର ଓ ନୂଆସାହିର ୪୧୧ କୁମ୍ଭାର ବିଷୋୟୀ ପରିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ହାତ ତିଆରି କୁଡ଼ୁଆ ।
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Puri Jagannath Temple Pottery Kudua ପୁରୀ: ଯେପରି ଚାନ୍ଦ ବିନା ଚକୋର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେପରି କୁଡୁଆ ବିନା ମହାପ୍ରସାଦ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ନା ଲୁହା, ନା ଷ୍ଟିଲ ନା ଆଉ କିଛି ଧାତୁ ତିଆରି ପାତ୍ର, କେବଳ ମାଟି ପାତ୍ର ବା ମାଟି କୁଡ଼ୁଆରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦ । ଛପନ ପଉଟି ଭୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକାରେ ରହିଛି ମାଟିର ସ୍ପର୍ଶ, ପରମ୍ପରାର ମହକ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଅମୃତ । ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି କୁଡୁଆ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ 'କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା'ର କୁମ୍ଭକାର । ଏଠି ଘରେ ଘରେ ଜଣେ ଜଣେ କୁମ୍ଭାର । ମହାବାହୁଙ୍କ କୁଡ଼ୁଆ ସେବାରେ 400ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର । ଭକ୍ତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସେବା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଦୁଃଖ । କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର କୁଡୁଆ କାହାଣୀ ଏବଂ ସେବା ପଛର ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ 'କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର କୁଡୁଆ' ...
କେଉଁଠି ଅଛି କୁମ୍ଭାରପଡା ଗାଁ ?
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ପୁରୀ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଡେ ଅଠରନଳା । ଆଉ ଅଠରନଳାରୁ ଜେଲ୍ ରୋଡ଼ ଦେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ପଡ଼େ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା । ଏହି ଗାଁର ନାଁ ଯେମିତି... କଳା ବି ସେମିତି, ଇତିହାସ ବି ବେଶ ପ୍ରାଚୀନ । ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି ପାଖାପାଖି 200 କୁମ୍ଭାର ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଆଖାପାଖରେ ଥିବା ଟିକରପଡ଼ା, ଜେନାପୁର ଓ ନୂଆସାହିକୁ ଯଦି ମିଶାଯାଏ ପ୍ରାୟ ୪୧୧ଟି କୁମ୍ଭାର ବିଷୋୟୀ ପରିବାର ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସ୍ଵରୂପ ମାଟି ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମାଟି ପାତ୍ର ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ୱଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।
କୁମ୍ଭାରପଡାକୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ କୁମ୍ଭାର, କିଏ ଆଣିଥିଲେ ?
ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ବହୁତ ପୁରୁଣା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ତଥା ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମାଟି ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁର ସହରରୁ କୁମ୍ଭକାରଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ କୁମ୍ଭାରମାନେ ବସବାସ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ...
ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା । କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ଏବେବି ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ମାନ୍ୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ପୁରୀରେ ଥିବା ରଘୁରାଜପୁରକୁ ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛି କୁମ୍ଭାରପଡା । ଗାଁଲୋକଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦାବି 'ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ।'
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ କୁଡୁଆର ସମ୍ପର୍କ ...
ଭୋଜନ ରସିକ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ । ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ହୁଏ ଷାଠିଏ ପଉଟି ଭୋଗ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ମହାପ୍ରସାଦ କୁଡୁଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ଵାରଫିଟା ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ପଖାଳ ନୀତି ପାଇଁ ଅଙ୍ଗବାସ ଓଳିର ସେବା ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୋଠ ଭୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାଇ ହାଣ୍ଡି, ସମାଧି ହାଣ୍ଡି, ଦାସିଆ ହାଣ୍ଡି, ଏମାର ହାଣ୍ଡି, ବଡ ମଠ, ସାନମଠ, ଢ଼ଳା ମଠ, ଚକା ନମ୍ୱରି, ନମ୍ୱରୀ, ସାନଢ଼ଳା, ଭାତ କୁଡୁଆ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ମାଟି ପାତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଗାଇଥାଆନ୍ତି ।
କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହଁ ଫେରାଇଲେଣି ଯୁବପିଢି:
ସମୟ ବଦଳିବା ପରି କୁମ୍ଭାକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉଠାଣି ଗଡାଣିର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢି । କାରଣ , ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିଟା ଦୋରସା ମାଟି ଏବଂ ଜାଳେଣି କାଠ ଦର ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୪ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କୁଡୁଆ ଦରବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ । ଫଳରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ କୁମ୍ଭକାର ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ଏହାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ପାରମ୍ପରିକ କୁମ୍ଭାର ବିଷୋୟୀଙ୍କ ମାଟିପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି ।
ଲୋପ୍ ପାଇଲାଣି ଏସବୁ, ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ ଦାବି:
ପାରମ୍ପରିକ କାଠଚକ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁରେଇ, ସରା, ଘୁମ, ମଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଟିପାତ୍ର ବହୁ ଦିନ ହେବ ଲୋପ ପାଇସାରିଲାଣି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାଟି ହାଣ୍ଡି, କୁଡୁଆ, ତାଡ଼, ସରା, ଓଳି, ଦୀପାଳି ଆଦିର ଜିଆଇ କରାଯାଇ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁମ୍ଭକାର ନିଯୋଗ ଦାବି କରିଆସୁଛି । ପୁରାତନ ବିଲୁପ୍ତ କଳା ତଥା କାରିଗରୀକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା କଳାଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ କୁମ୍ଭକାର ନିଯୋଗ ଦାବି କରିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୁମ୍ଭାର ବିଷୋୟୀ ସେବକଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ସହ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ।
କାହିଁକି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଯୁବପିଢି ?
କୁମ୍ଭକାର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୋୟୀ କୁହନ୍ତି, ‘ମାଟି ନିର୍ମିତ କୁଡୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଗାଉଛୁ । ଏହା ଛଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି କୁଡୁଆ ଯାଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କୁଡୁଆ ଯୋଗାଇବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାସକୁ ୧୫ ରୁ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ । ତେବେ ଝାଟି, ମାଟିର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବହୁତ୍ କମ ଆୟ ହେଉଛି । ଏଣୁ ଆଜିର ଯୁବ ପିଢ଼ି ଏହାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ କରିବାକୁ ଇଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ଆଜିର ଯୁବ ପିଢ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁଡୁଆ ତିଆରିରେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।’
ମିଳୁନି ସହାୟତା, ମିଳିବ କି ମାନ୍ୟତା ?
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର । 'ଏବେ ମାଟି ଓ କାଠର ଅଭାବ ରହୁଛି । ଏସବୁ ବାହାରୁ କିଣି କୁଡୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗୁଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାକୁ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ମିଳନ୍ତା, ଯୁବପିଢ଼ି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତେ ’ ବୋଲି ଦୁଃଖର ସହ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ।
'ବୁଣାକାର ଭଳି କୁମ୍ଭକାରଙ୍କୁ ମିଳୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ':
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୁମ୍ଭକାର ନିଯୋଗ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଷୋୟୀ କୁହନ୍ତି, ‘ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାକୁ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ସହ ପୁରାତନ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉ । ଏହାଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା, ବିଭିନ୍ନ ମାଟି କୁଡୁଆ ପଛରେ କଣ କାରଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ବୁଣାକାର, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭଳି କୁମ୍ଭକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ ।’
କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଭୋଗ ଲାଗେ ?
‘ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ହିଁ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି । ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ନାମ କରଣ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି । ତେବେ କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଧିକୁ ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ କରାଯାଉଛି’ ବୋଲି କୁହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକ ନାରାୟଣ ରାମାନୁଜ ଦାଶ ।
‘କୁମ୍ଭାରପଡାରେ ନାହିଁ ଆଖିଦୃଶିଆ ଉନ୍ନତି’:
ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି ହେଉଥିବା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେଭଳି ଆଖି ଦୃଶିଆ ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ । ଏହାକୁ ଯଦି ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମାଟି କୁଡୁଆର ପରମ୍ପରା ବିଧି ନେଇ ଅବଗତ ହୋଇ ପାରିବେ । କୁମ୍ଭକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ । ସରକାର କୁମ୍ଭକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ପୁରୀର କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବା ସହ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁଡୁଆ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନାରାୟଣ ରାମାନୁଜ ଦାଶ କୁହନ୍ତି ।
କିପରି ହେବ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ?
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ହେଲା ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁମ୍ଭକାର ନିଯୋଗ ରହିଛି । ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ସେମାନେ ମାଟି କୁଡୁଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ରଘୁରାଜପୁର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭଳି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାକୁ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେବେ କୁମ୍ଭକାର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅବଗତ କରାଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ । ଫଳରେ ଏକ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବ ।’
ପିଢି ପରେ ପିଢି କାଳିଆ ସେବାରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର କୁମ୍ଭାକାର ପରିବାର । ସରକାରୀ ସହାୟତା ସହ କଳାଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ, ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ କୁଡୁଆ ଯୋଗାଣ ସହିତ ବଞ୍ଚି ରହିବ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି !!!
ପୁରୀ