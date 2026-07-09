ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା; ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଉଛି ବଡଦାଣ୍ଡ । ଘୋଷଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 9, 2026 at 8:46 PM IST
ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ଯ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ସିଂହ ଦ୍ଵାରରୁ ବଡଦାଣ୍ଡର ବଡ ଆଖଡ଼ା ମଠ ଯାଏଁ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଏନାମେଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ବହୁତ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି ।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଉଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବଡଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଠା ଘର ଗୁଡିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ବଡଦାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି ।
ତେବେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଚିତ୍ରକର ରିଙ୍କୁ ଛୁଆଳସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୮ଦିନ ହେବ ଆମେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯ କରୁଛୁ । ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ପାରମ୍ପରିକ ଝୋଟି ଚିତା କରୁଛୁ । ୪୦ ଜଣ ଏହି ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ସିଂହ ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରୁ ବଡ ଆଖଡ଼ା ମଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଝୋଟି ଚିତା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମତେ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ୍ ବଡ କଥା । ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ମକଡ୍ରିଲ୍; ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ମକଡ୍ରିଲ୍
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ମକଡ୍ରିଲ୍ । ବିଶ୍ଵପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ମକଡ୍ରିଲ୍ । ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମନ୍ୱିତ ସୁରକ୍ଷା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ