ETV Bharat / state

ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା; ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଉଛି ବଡଦାଣ୍ଡ । ଘୋଷଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

bada danda beautification
ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 8:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ଯ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ସିଂହ ଦ୍ଵାରରୁ ବଡଦାଣ୍ଡର ବଡ ଆଖଡ଼ା ମଠ ଯାଏଁ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଏନାମେଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ବହୁତ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି ।

ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଉଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବଡଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଠା ଘର ଗୁଡିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ବଡଦାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି ।

bada danda beautification
ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)


ତେବେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଚିତ୍ରକର ରିଙ୍କୁ ଛୁଆଳସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୮ଦିନ ହେବ ଆମେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯ କରୁଛୁ । ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ପାରମ୍ପରିକ ଝୋଟି ଚିତା କରୁଛୁ । ୪୦ ଜଣ ଏହି ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ସିଂହ ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରୁ ବଡ ଆଖଡ଼ା ମଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଝୋଟି ଚିତା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମତେ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"

bada danda beautification
ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
bada danda beautification
ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ୍ ବଡ କଥା । ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ।

bada danda beautification
ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
bada danda beautification
ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
bada danda beautification
ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
bada danda beautification
ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ମକଡ୍ରିଲ୍; ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ମକଡ୍ରିଲ୍

bada danda beautification
ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
bada danda beautification
ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ମକଡ୍ରିଲ୍‌ । ବିଶ୍ଵପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ମକଡ୍ରିଲ୍ । ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମନ୍ୱିତ ସୁରକ୍ଷା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ।

bada danda beautification
ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
bada danda beautification
ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା 2026
LORD JAGANNATH
RATH YATRA 2026
GRAND ROAD DECORATION
PURI JAGANNATH TEMPLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.