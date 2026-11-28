ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ୧୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁକୁ ଫେରିଲା ୮୧ ଏକର ଜମି, ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୬୦ କୋଟି
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମଙ୍ଗରା ମୌଜାରେ ଥିବା ଏହି ଜମି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 28, 2026 at 9:12 PM IST
କଟକ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ । ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମଙ୍ଗରା ମୌଜାରେ ଥିବା ୮୧ ଏକରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଫେରିଲା । ଜମିର ମାଲିକାନା ସ୍ୱତ୍ୱଲିପି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦର ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜମିର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧,୦୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପୁରୀ ତହସିଲଦାର ଜମିର ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଜମି ବିବାଦ ?
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମଙ୍ଗରା ମୌଜାରେ ଥିବା ଏହି ଜମି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଜମିର ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ଦର ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାର ମୂଳରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଐତିହାସିକ 'ସତେଇଶ ହଜାରୀ ମାହାଲ' ଜମି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ 'କଳା ବେଠିଆ ସେବା'ର ଇତିହାସ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମଙ୍ଗରା ମୌଜାର ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି, ଉପକୃତ ହେବେ ସେବାୟତ ଓ ନିଯୋଗ: ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କଳା ବେଠିଆ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ବଦଳରେ କେତେକ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଏହି ଜମିର ଭୋଗଦଖଲ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ ସେବା ସହ ଜମିର ଅଧିକାର ଜଡ଼ିତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିରଙ୍କୁଶ ମାଲିକାନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ୧୯୨୭ ମସିହାର ସାବିକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିତିବାନ କିସମରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୧୯୩୯ ମସିହାର ନିଲାମ ବିକ୍ରି ଏବଂ ୧୯୪୨ ମସିହାର ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ଲିଜ୍ ଦଲିଲକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷ ଏହି ଜମି ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ମାଲିକାନା ଦାବି କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ହାଲ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ।
ଦୁଇଟି ଏସ୍ଆର୍ପି ମାମଲାର ବିଚାର ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି-
ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଏସ୍ଆର୍ପି ମାମଲା ଦାଏର କରାଯାଇଥିଲା । ଏସ୍ଆର୍ପି କେସ୍ ନଂ. ୧୦୧/୨୦୨୩ ଏବଂ ୧୦୨/୨୦୨୩ର ବିଚାର କରି ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦର ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମାମଲାର ବିଚାର ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧିବଦ୍ଧ ସ୍ୱତ୍ୱଲିପି ଏବଂ କଳା ବେଠିଆ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଐତିହାସିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଇନ, ୧୯୫୫ର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ରାୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷକରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବନାମ ସିଦ୍ଧ ମଠ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ (୨୦୧୫) ମାମଲାର ରାୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଆଧାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 'ଅମୃତ ମଣୋହି' ଜମି ହଡ଼ପ ଉଦ୍ୟମକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ! ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଫେରିଲା ଜମି
୪୮ଟି ପ୍ଲଟର ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଲା ତଥ୍ୟ-
ଜମିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦ ପୁରୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷେତ୍ର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ । ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ରିପୋର୍ଟରେ ମୋଟ ୪୮ଟି ପ୍ଲଟ୍ର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଉକ୍ତ ପ୍ଲଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଅଂଶରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଆଇନଗତ ଅଧିକାର କିମ୍ବା ବୈଧ ଅନୁମତିରେ ଜବରଦଖଲ କରି ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜବରଦଖଲରେ ରହିବା କିମ୍ବା ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାହାରି ଆଇନସମ୍ମତ ମାଲିକାନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ପାର୍ଷଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାହାରି ନାମ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଜେ ମାଲିକାନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ । ମୂଳ ମାଲିକାନାର ପ୍ରମାଣ, ଐତିହାସିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପାର୍ଷଦ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-
ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, ଐତିହାସିକ ଦସ୍ତାବିଜ, ମନ୍ଦିରର ବୈଧ ସ୍ୱତ୍ୱଲିପି, ପୁରୁଣା ନିଲାମ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ଦଲିଲ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ୮୧ ଏକରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିର ହାଲ୍ ସ୍ୱତ୍ୱଲିପି ସଂଶୋଧନ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ, ପୁରୀ, ମାରଫତ୍ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ପୁରୀଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ପୁରୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସାବିକ ଓ ହାଲ ପ୍ଲଟ୍ର ପ୍ରମାଣିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରି ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପୁରୀ ତହସିଲଦାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ-
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଜମିଜମା ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଧାର୍ମିକ, ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଓ ଜବରଦଖଲରେ ରହିଥିବା ଏହି ବିପୁଳ ମୂଲ୍ୟର ଜମିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ପୁରୀ ଜନସାଧାରଣ, ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ, ଭକ୍ତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଜମିର ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ସହ ଅବୈଧ ଜବରଦଖଲର ସମାଧାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ତାହା ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର