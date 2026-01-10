ପୁରୀରେ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର; NIC ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆଲୋଚନା
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମିଳିବ । ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଇତିହାସ ଜାଣିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ।
Published : January 10, 2026 at 8:17 PM IST
Puri Jagannath Temple ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀରେ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର । ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସହ ଦୁର୍ଲଭ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରେକର୍ଡ, ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟାବଳୀ, ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟର ତଥା NIC (National Informatics Center) ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । NIC ଏହାକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛି ।
ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର:
ପୁରୀରେ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ସହିତ NICର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେରେ ଥିବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସହ NIC ଟିମ୍ ଏନେଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆଲୋଚୋନା କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜଭୋଗ ବିବରଣୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ, ସେବାପୂଜା, ରୀତିନୀତି, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେବକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଓ ଆୟବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଲିପିବଧ ହୋଇରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିବାଦ ଉଠିଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ସମାଧାନର ବାଟ କଢ଼ାଯାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାରରେ ରଖାଯିବ । ଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କମିଟିର ସଭ୍ୟ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ଶରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗ । ଏଥିପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାରର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ଐତହାସିକ ତଥ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତ୍ତ୍ବଲିପିକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଭବିଷ୍ୟତ ପୀଢ଼ି ସବୁ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
ଶରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ହେବ । ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି । ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ତଢ଼ଉକରଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଥାଏ । ଆଇନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ଵାରା ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆହୁରି ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ହେବ । ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଇତିହାସକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ ।"
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବିଷୟରେ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଛୁ । ଏହାକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀମାନେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ିପାରିବୁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କୌତୁହଳ ରହିଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ।"
ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସିର ଖବର । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଉଛି । ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ରଖାଯିବ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାରକୁ ଆସି ପଢ଼ି ପାରିବେ । ଏକ ଭଲ ବାତାବରଣରେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ପଢ଼ି ପାରିବେ । ବିଶେଷକରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଗବେଷଣାରେ ଏହା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"
