ପୁରୀରେ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର; NIC ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆଲୋଚନା

ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମିଳିବ । ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଇତିହାସ ଜାଣିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ।

DIGITAL LIBRARY IN PURI
ପୁରୀରେ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 10, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Puri Jagannath Temple ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀରେ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର । ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସହ ଦୁର୍ଲଭ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରେକର୍ଡ, ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟାବଳୀ, ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍‌ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟର ତଥା NIC (National Informatics Center) ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । NIC ଏହାକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛି ।

ପୁରୀରେ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର (ETV Bharat)

ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର:

ପୁରୀରେ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ସହିତ NICର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେରେ ଥିବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସହ NIC ଟିମ୍ ଏନେଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆଲୋଚୋନା କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜଭୋଗ ବିବରଣୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ, ସେବାପୂଜା, ରୀତିନୀତି, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେବକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଓ ଆୟବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଲିପିବଧ ହୋଇରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିବାଦ ଉଠିଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ସମାଧାନର ବାଟ କଢ଼ାଯାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାରରେ ରଖାଯିବ । ଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ ।

Puri Shree Jagannath Temple Office
ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat)
ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ହେବ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କମିଟିର ସଭ୍ୟ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ଶରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗ । ଏଥିପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାରର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ଐତହାସିକ ତଥ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତ୍ତ୍ବଲିପିକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍‌ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଭବିଷ୍ୟତ ପୀଢ଼ି ସବୁ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।

Digital library in Puri
ପୁରୀ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର (ETV Bharat)

ଶରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ହେବ । ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି । ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ତଢ଼ଉକରଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଥାଏ । ଆଇନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ଵାରା ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆହୁରି ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ହେବ । ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଇତିହାସକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ ।"

Digital library in Puri
ପୁରୀ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର (ETV Bharat)

ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବିଷୟରେ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଛୁ । ଏହାକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍‌ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀମାନେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ିପାରିବୁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କୌତୁହଳ ରହିଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ।"

Digital library in Puri
ପୁରୀ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର (ETV Bharat)

ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସିର ଖବର । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଉଛି । ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ରଖାଯିବ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍‌ କରାଯାଇ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାରକୁ ଆସି ପଢ଼ି ପାରିବେ । ଏକ ଭଲ ବାତାବରଣରେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ପଢ଼ି ପାରିବେ । ବିଶେଷକରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଗବେଷଣାରେ ଏହା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

