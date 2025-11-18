ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ କେବେ ହେବ ?
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
Published : November 18, 2025 at 7:44 PM IST
Puri Srimandir Dhadi Darshan ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେବେଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଗଲା ପରି ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କାଠ ରାମ୍ପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କାଠ ରାମ୍ପର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏକ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ପୁଣିଥରେ କାଠ ରାମ୍ପକୁ ଆଉଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆଉ କିଭଳି ନୂତନ ରାମ୍ପ ତିଆରି ହେବ ସେନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ । ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେନେଇ ଚୁଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବଳ ଠେଲାପେଲା ହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାଠରେ ରାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା କାଠ ରାମ୍ପର ଆକାର ଏବଂ ଡିଜାଇନର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜାଇନରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଡିଜାଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏପଟେ ପୁରୀ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରାମ୍ପକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ । ତେବେ ରାମ୍ପରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଏହାକୁ ପୁଣି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । ରାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅସୁବିଧା ରହିବ ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଭକ୍ତ ମାନେ କିଭଳି ଏହି ରାମ୍ପରେ ଯାଇ ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କେବେ ହେବ ତାହାର ଚୁଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ । ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ରାମ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଯେଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ନ ହୁଏ ତାହାର ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ଚୁଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ।’
କିପରି ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ?
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ । ରାମ୍ପ ଜରିଆରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରାଗଲେ ବହୁତ୍ ସମୟ ଲାଗିବ । ଫଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ଅଧିକ ହେବ । ରାମ୍ପ ଲଗାଯିବା ଓ ଯୋଡାଯିବାରେ ବହୁତ୍ ସମୟ ଲାଗିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ ନିତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତ ଅଧିକ ସମୟ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବେ । ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରାମ୍ପ ଜରିଆରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ । ନ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଦେଇ କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ଵାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିବ । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ? ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଭକ୍ତ
କେବେଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ? ଏପରି କହିଲେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି
ମିଳୁନି ଧର୍ମଶାଳାରେ ସ୍ଥାନ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୀତରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଧାଡିରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ିରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । ତେବେ ସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ସ୍ତରରେ ଅଛି । ସବୁ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ