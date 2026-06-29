ସରିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ;ଗଜାନନ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି ତିନିଠାକୁର
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପହଣ୍ଡି ସରିବା ପରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ । ବର୍ଷକରେ ଥରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଜଳସ୍ନାନ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 29, 2026 at 2:42 PM IST
Snana Yatra 2026 ପୁରୀ: ସ୍ନାନବେଦୀରେ ସରିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ । ବେଦ,ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି, ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖ, ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ 108 କଳସ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ତିନି ଠାକୁର । ରଥଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟପର୍ବ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧରିତ ସମୟରେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ । ଜନ୍ମଦିନରେ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ତିନିଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡଦାଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି ଜନସମୁଦ୍ର ।
ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା । ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆତୁର ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ । ଭୋର ୫ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପହଣ୍ଡି ସରିବା ପରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ । ବର୍ଷକରେ ଥରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଜଳସ୍ନାନ ହୋଇଥିଲା । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ୩୫ ଗରା, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ୩୩ ଗରା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ୨୨ ଗରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ୧୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରା ଯାଇଥିଲା ।
ଏଥିପାଇଁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁନା କୂଅରୁ ୧୦୮ କଳସ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ରହିଥିବା ଏହି ସୁବାସିତ ଜଳକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ।
ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ୪ଟାରୁ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଲଭ ଗଜାନନ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେବେ ତିନିଠାକୁର । ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରୁ ୯ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଣମେଲା ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତିନି ଠାକୁର । ରାତି ୧୦ ଟାରେ ହାତୀବେଶ ମଇଲମ, ରାତି ୧୦ଟା ୩୦ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଡୋର ଲାଗି, ରାତି ୧୧ ଟାରୁ ୨ ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାହୁଡା ପହଣ୍ଡି, ରାତି ୨ ଟା ୩୦ ରେ ସୁନା ଚିତା ଏବଂ ରାହୁରେଖା ମଇଲମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡି କରା ଯାଉଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କାହିଁକି 108 କଳସ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ? କଣ ରହିଛି ଏହାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ...
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଭାବବିହ୍ବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି