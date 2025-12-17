ସଙ୍କଟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମଠ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି; ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ଥିତ୍ଵ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ
ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ମଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ।
Published : December 17, 2025 at 11:46 AM IST
ପୁରୀ: ସଙ୍କଟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମଠ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାର୍ଗରେ ଉଚ୍ଛେଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ମଠ ନିଜ ଅସ୍ଥିତ୍ଵ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ସେପଟେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ମଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଥିବା ୧୯ଟି ମଠକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ମଠଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ପୁନନିର୍ମାଣ ଓ ଥଇଥାନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ମଠଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ମଠଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ପାଇଁ ସଙ୍ଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେବଳ ମଠ ଗୁଡ଼ିକର ବିଜେସ୍ଥଳୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୃହ ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା।
ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଠ ମହନ୍ତମାନେ ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ମଠର ପୁରାତନ ଗୃହକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରତା ବ୍ୟବଧାନରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ମଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜମି ଦେବା ସହ ମଠର ପୁନନିର୍ମାଣ କରିବେ। ମଠରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଯାହା ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ମଠଗୁଡ଼ିକର ଥଇଥାନ ଓ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମଠ ମହନ୍ତମାନେ ଏକାଧିକ ବାର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ମଠ ପୁନନିର୍ମାଣ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ମଠ ମହନ୍ତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ ମଠ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା ସେହି ଐତିହ୍ୟ ମଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ମଠ ମହନ୍ତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଠରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ମଠଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଏହାଦ୍ଵାରା ଗରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୁରୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ର ଯେତିକି ଦାମ ରହୁଛି, ଗରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଅବା ମାଗଣାରେ ମଠରେ ରହି ଗରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଠର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ସେବାରେ ମଠର ଭୂମିକା ରହିଛି। ମଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ଵାରା ସନାତନ ଧର୍ମ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ସହ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିଲା। ଯାହାକି ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମଠ ଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ଵ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ମଠ ମାଲିକାନାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆୟ ନଥିବାରୁ ମଠ ପରିଚାଳନା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସେବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ମଠ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ମଠ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଆମ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ରହିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ପାରିବେ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ମଠର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମେତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ମଠ ଗୁଡ଼ିକର। ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ ସେବା, ଅଣସରରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ସେବା, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ ସେବା ସହ ଦୈନିକ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ମଠଗୁଡ଼ିକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜମି ପ୍ରଦାନକରି ମଠ ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଥିବାରୁ କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ମଠ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଅନେକ ଜମି ମଠକୁ ଦାନ କରିଥଲେ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମଠକୁ ଅନେକ ଦାନ କରୁଥଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆୟ ଥିବାରୁ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମଠରେ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ମଠଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାରେ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମଠରେ ରହି ମଠ ମହନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ପୂଜା, ପରମ୍ପରା, ବିଧି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣକରି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦିନ ଥିଲା ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ମଠ। ହେଲେ କାଳକ୍ରମେ ଜମି ମାଫିଆମାନେ ଏହି ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ସରକାର ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମଠ ସମ୍ପତି ନେଇ ଏକ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଠ ଜମି ସବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବୋଲି କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମଠ ନାମରେ ଥିବା ଜମିର ମାଲିକାନା ସବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏବେ ମଠଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଵ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମଠ ଅଧୀନରେ ଆଉ କୌଣସି ଭୂସମ୍ପତି ନଥିବାରୁ ମଠଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟୀ ଆୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମଠ ପରିଚାଳନା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସେବା କରିବାରେ ଘୋର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମଠଗୁଡ଼ିକରେ ମାଗଣାରେ ରହଣି, ଭୋଜନ କରି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଫେରୁଥିଲେ। ମଠଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା, ରୂପା ସହିତ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ ଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ମଠଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ପାଇଁ ସଙ୍ଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା, ମଠ ମହନ୍ତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ କହିଛିନ୍ତି। ମଠ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲେ ସନାତନ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଣୁ ସରକାର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମଠଗୁଡିକର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ପୁରୀ ର ବିଜେଡି ନେତା ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଏ ସରକାର କେବଳ ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମାଠି ମୁଠାଏ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ଵରେ ଏକ ନମ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କାରିଡର, ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍, ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ, ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ଉନ୍ନତି କରଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏ ସରକାରର ହିନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ମଠର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମଠର ଉନ୍ନତି କରଣ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ନୂଆ ସରକାର କାମ ଆଳରେ କେବଳ ଜୁମଲା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ହିଁ ଦେବେ। ମଠରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇଆସୁଛି।"
ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ମଠଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନନିର୍ମାଣ, ଥଇଥାନ ପାଇଁ କିଛି ଜମି ସମ୍ପର୍କୀତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆଲୋଚୋନା କରାଯାଇ ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ମଠଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚୋନା କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ଆମର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଆମେ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ।"
