ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଆଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ
ସୋସିଆଲ ମିଡି଼ଆରେ ଏଆଇ ଭିଡିଓ ଦ୍ବାରା ମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିକୃତ କରି ଭାଇରାଲ ଘଟଣା । ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନାରେ ରୁୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା ।
Published : January 21, 2026 at 8:26 AM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଆଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା, ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଆଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ବାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ବିକୃତ କରି ଭାଇରାଲ ଘଟଣା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା । ଏଆଇ ଦ୍ବାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଆଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଏକ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଢଳା ଯାଉଥିବାର ଏକ ଏଆଇ ଭିଡିଓ ଭିସବରାଜ କ୍ରିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏକ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢଳା ଯିବାର ଏଆଇ ଭିଡିଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ହୋଇଥିବାବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଏହା ଆଘାତ ଦେଇଛି । ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ବିକୃତ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ଏହି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ ।
ଏପରି କହିଲେ ପୁରୀ ଏସପି:
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜବାବ୍ ତଲବ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଭିଡିଓ ପଛର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ? ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ବିକୃତ ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଥିବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ