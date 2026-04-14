ଲୋପ ପାଇଯିବ କି 800 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ? ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପଡୁନି ନଜର, ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ କୁସ୍ତି ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି
ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ଥିବା ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 14, 2026 at 10:54 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । କୋଟି କୋଟି ଓଡିଆଙ୍କ ଆବେଗ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର । ଏଠାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ କୁସ୍ତି ଖେଳ । ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା କୁସ୍ତିକୁ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ବହନ କରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପିଲା ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳୁ କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥାନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଣି ପବନ ଓ ଜୀବନ ସହ କୁସ୍ତିର ରହିଛି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ । ଅତୀତରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ସେବାୟତ ଘର ଯୁବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସମର କଳା, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ । କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଯୁବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କୁସ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି । ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଲୋପ ପାଇପାରେ ପାରମ୍ପରିକ କୁସ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ କୁସ୍ତି ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଦେଖନ୍ତୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
ଆଠ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା-
ଗବେଷକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ସମରକଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆଠ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା । ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି । ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ରହିଥିବା ସାହି ଗୁଡ଼ିକରେ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ଘର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେହି ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସେମାନେ କୁସ୍ତି, ସମରକଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ୮ ଶହ ବର୍ଷ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁବପୀଢ଼ି ଜାଗା ଆଖଡ଼ାକୁ ଯାଇ କୁସ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ରଣକୌଶଳ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଯୁବପୀଢ଼ିମାନେ କୁସ୍ତିରେ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି-
ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ ଯୁବକମାନେ ଏବେ କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯୁବପୀଢ଼ିମାନେ କୁସ୍ତିରେ କ୍ୟାରିଅର କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ କୁସ୍ତି କ୍ରୀଡା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରବର୍ ମ୍ୟାଟ ଉପରେ କୁସ୍ତି ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ହେଲେ ପୁରୀରେ କୁସ୍ତି କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ । ମାଟିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ କୁସ୍ତି ଖେଳ ଶିକ୍ଷା ବେଳେ କ୍ରୀଡା ସ୍ତରରେ ଖେଳାଳି ମାନେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କଳା କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି । ଏଣୁ ଅନେକ ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କ କୁସ୍ତି ଖେଳ ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ଓ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ସେମାନେ କୁସ୍ତି କ୍ରୀଡାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଲେଣି । ପୁରୀର ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡା କୁସ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଖି ଦୃଶିଆ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ଭଳି ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖା ଜାରି ରହିଲେ କୁସ୍ତିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପୁରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ କୁସ୍ତି କ୍ରୀଡା ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା କୁସ୍ତି କ୍ରୀଡାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ୍ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
କୁସ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକାଡେମୀ ଗଠନ ଦାବି-
ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡା ବିଭାଗର ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ । ହରିଆଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଭଳି କୁସ୍ତି ଖେଳର ବିକାଶ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୁସ୍ତି ଖେଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏକ କୁସ୍ତି ଏକାଡେମୀ ଗଠନ କରିବାକୁ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ କୁସ୍ତି କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ-
ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନେ ବିଚାର କରିଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସାହି ଗୁଡ଼ିକରେ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ଘର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିଥିବା ଯୁବକ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ଏଣୁ ସେହି ସ୍ମୃତି ଭାବେ ଏବେବି ରହିଛି ଜାଗା ଆଖଡ଼ା । ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବୀରତ୍ଵର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାରୁ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ବେଶ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏବେବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ପରମ୍ପରା ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀରେ ନୂଆ କାଛା ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବା ପରେ କୁସ୍ତି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି । ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ସମରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ।"
ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା-
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମୁଦଲି କୁହନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆମେ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଉ । ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବ୍ୟାୟାମ ସରଞ୍ଜାମକୁ ଆମେ ମହାବୀରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରିଥାଉ । ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ । ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସମରକଳା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ । ଅତୀତରେ ଏହି ଯୁବପୀଢ଼ି ମାନେ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମର କଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ଏଣୁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ ।
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ ପାଇଁ କୁସ୍ତି ପରମ୍ପରା ବିପଦରେ-
ବାଲିସାହି ହିଞ୍ଜଳ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ଘରର ସମ୍ପାଦକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁଦଲି କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀରେ କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବହୁତ୍ ପ୍ରାଚୀନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମରକଳାରେ ନିପୁଣ କରିବା ସହ ଶତୃ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ତେବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଏବେକାର ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କମିଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁ କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନି । ପୁରୀରୁ ବହୁତ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର କୁସ୍ତି ଖେଳାଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ତେବେ ଯଦି ପୁରୀରେ ଥିବା ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ସରକାର କୁସ୍ତି ଏକାଡେମୀ ଖୋଲି ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର କୁସ୍ତି ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ । ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"
ମହାପ୍ରଭୂଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା-
ପୁରୀ ବାଲିସାହି ବାସିନ୍ଦା ଦେବରାଜ ସାହୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀରେ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ଓ ସମର କଳା ପରମ୍ପରା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର । ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବା ବେଳେ ଜାଗା ଘରକୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସମର କଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛୁ । ହେଲେ ଆଜିର ଯୁବପୀଢ଼ି ଏବେ ମୋବାଇଲରେ ଅଧିକ ସମୟ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଯୁବପୀଢ଼ି ଏବେ ନିଶା କବଳରେ । ତେବେ ମୁଁ ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଜାଗା ଆଖଡ଼ାକୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସମର କଳା କୌଶଳ, କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ରହିବା । ମହାପ୍ରଭୂଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା । ତେବେ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଅ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଉଭୟ ସରକାର ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ୍ ।"
ମହାବୀରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କୁସ୍ତି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ-
ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଧୁମ୍ ଧାମରେ ପୁରୀରେ ପାଳନ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ପଣାସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ପଣାସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ଥିବା ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ପାରମ୍ପରିକ କୁସ୍ତି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କାଛାକୁ ପ୍ରଥମେ ମହାବୀରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରି ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି କୁସ୍ତି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଣା ସେବନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ । ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସେବାୟତ ଘର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଓ ସ୍ଥନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ମାନେ ମହାବୀରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆଜିଠାରୁ କୁସ୍ତି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କୁସ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କୁସ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ