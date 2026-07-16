ETV Bharat / state

ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ, ଗତ 45 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀରେ 200 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ

ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୭ଟାରେ ଜାରି ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୬ ଘଣ୍ଟା ପୁରୀରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ

Puri is experiencing a rain soaked Rath Yatra
ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 7:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ, ଭକ୍ତିଭାବରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଆଜି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରାର ମହାପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆସିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଠାରୁ ପୁରୀରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ ଜମାଇଲେଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।

Puri is experiencing a rain soaked Rath Yatra
ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ଆହୁରି 6 ଘଣ୍ଟା ପୁରୀରେ ବର୍ଷା

ପୁରୀ ସହରରେ ଗତ 45 ଘଣ୍ଟାରେ (ଆଜି ସକାଳ 5ଟା 30ସୁଦ୍ଧା ) 200 ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୭ଟାରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୬ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ଆକାଶ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା ୨୫ରୁ ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ସହ ଆର୍ଦ୍ରତା ୯୮ରୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ।

Puri is experiencing a rain soaked Rath Yatra
ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ବୁଧବାର ରାତି ୮ଟା ୩୦ରୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ୭୨.୮ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା, ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନନେବା ଏବଂ ଦିନସାରା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ

ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମହାବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ମହାବାହୁ । ଏହି ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭକ୍ତ, ରଥ ଓ ପଥ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ବେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି । ସାରା ରାତି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ରାତି ସମୟରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ରାତି କିଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ତ ଆଉ କିଏ କାହା ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନାହିଁ । ସେପଟେ ରଥ ଓ ପଥ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ।

Puri is experiencing a rain soaked Rath Yatra
ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭକ୍ତିର ବର୍ଷାରେ ଭିଜି କାଳିଆକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ନୃତ୍ୟଗୀତରେ ନିମଗ୍ନ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ୩ ରଥ ଆଗରେ ନୃତଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି । ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତିର ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳିଯାଇଛି ।

ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ....

ସକାଳ ୬ ଟା ସୁଦ୍ଧା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ୬ ଟା ୧୦ ରୁ ୬ ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ମଇଲମ ଓ ତଡ଼ପଲାଗି ,୬ ଟା ୩୦ ରେ ରୋଷ ହୋମ,ସକାଳ ୭ ଟା ଅବକାଶ ନୀତି,୭ ଟା ୧୦ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା,୭ ଟା ୩୦ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ବେଶ ଶେଷ ୭ ଟା ୩୦ , ସକାଳ ୮ ରୁ ୯ ଟା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି, ସକାଳ ୯ ଟା ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ୯ ଟା ୧୫ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ, ସକାଳ ୯ ଟା ୩୦ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି ।

ସେହିପରି ୧୨ ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପହଣ୍ଡି ଶେଷ କରି ୧୨ ଟା ୩୦ ରୁ ୧ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀରାମ , ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଜେ ହେବାକୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି । ଚିତାଲାଗି ୧.୩୦ ରୁ ୨.୦୦ ଟା, ବେଶ ଶେଷ ୧.୩୦ ରୁ ୨.୩୦ , ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟା ରୁ ୩ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ-ନୀତି ଓ ଛେରା ପହଁରା ହେବାନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି ।ସେହିପରି ୩ ଟା ରୁ ୪ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାରମାଳ ଫିଟିବା ,ଘୋଡ଼ା ଓ ସାରଥି ଲାଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ବେଳକୁ ରଥଟଣା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI RATH YATRA LATEST NEWS TODAY
JAGANNATH RATH YATRA 2026 TODAY
RAIN IN RATH YATRA 2026
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା 2026 ବର୍ଷା
PURI RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.