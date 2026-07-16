ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ, ଗତ 45 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀରେ 200 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ
ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୭ଟାରେ ଜାରି ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୬ ଘଣ୍ଟା ପୁରୀରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 16, 2026 at 7:48 AM IST
ପୁରୀ: ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ, ଭକ୍ତିଭାବରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଆଜି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରାର ମହାପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆସିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଠାରୁ ପୁରୀରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ ଜମାଇଲେଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ଆହୁରି 6 ଘଣ୍ଟା ପୁରୀରେ ବର୍ଷା
ପୁରୀ ସହରରେ ଗତ 45 ଘଣ୍ଟାରେ (ଆଜି ସକାଳ 5ଟା 30ସୁଦ୍ଧା ) 200 ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୭ଟାରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୬ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ଆକାଶ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା ୨୫ରୁ ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ସହ ଆର୍ଦ୍ରତା ୯୮ରୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ।
ବୁଧବାର ରାତି ୮ଟା ୩୦ରୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ୭୨.୮ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା, ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନନେବା ଏବଂ ଦିନସାରା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ
ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମହାବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ମହାବାହୁ । ଏହି ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭକ୍ତ, ରଥ ଓ ପଥ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ବେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି । ସାରା ରାତି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ରାତି ସମୟରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ରାତି କିଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ତ ଆଉ କିଏ କାହା ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନାହିଁ । ସେପଟେ ରଥ ଓ ପଥ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ।
ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭକ୍ତିର ବର୍ଷାରେ ଭିଜି କାଳିଆକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ନୃତ୍ୟଗୀତରେ ନିମଗ୍ନ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ୩ ରଥ ଆଗରେ ନୃତଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି । ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତିର ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳିଯାଇଛି ।
ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ....
ସକାଳ ୬ ଟା ସୁଦ୍ଧା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ୬ ଟା ୧୦ ରୁ ୬ ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ମଇଲମ ଓ ତଡ଼ପଲାଗି ,୬ ଟା ୩୦ ରେ ରୋଷ ହୋମ,ସକାଳ ୭ ଟା ଅବକାଶ ନୀତି,୭ ଟା ୧୦ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା,୭ ଟା ୩୦ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ବେଶ ଶେଷ ୭ ଟା ୩୦ , ସକାଳ ୮ ରୁ ୯ ଟା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି, ସକାଳ ୯ ଟା ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ୯ ଟା ୧୫ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ, ସକାଳ ୯ ଟା ୩୦ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ୧୨ ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପହଣ୍ଡି ଶେଷ କରି ୧୨ ଟା ୩୦ ରୁ ୧ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀରାମ , ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଜେ ହେବାକୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି । ଚିତାଲାଗି ୧.୩୦ ରୁ ୨.୦୦ ଟା, ବେଶ ଶେଷ ୧.୩୦ ରୁ ୨.୩୦ , ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟା ରୁ ୩ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ-ନୀତି ଓ ଛେରା ପହଁରା ହେବାନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି ।ସେହିପରି ୩ ଟା ରୁ ୪ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାରମାଳ ଫିଟିବା ,ଘୋଡ଼ା ଓ ସାରଥି ଲାଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ବେଳକୁ ରଥଟଣା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ