ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ମିଳୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଅନୁମତି

ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା। ମିଳୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଅନୁମତି। ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ କି ନାହିଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।

Puri International Airport
ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା। (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 30, 2025 at 12:47 PM IST

4 Min Read
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନଓସି ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ପୁରୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ସିପସରୁବାଲି ମୌଜାରେ ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନଟି ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ୍ ସମ୍ବେଦନସ୍ଥଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ । ଏହା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି । ସେହିପରି ଏଠାରେ ହରିଣ, ମୟୂର ଏବଂ ଗାଡଭାଲୁ ସମେତ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି । ଏପରି କି ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦରଟି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ରହିଛି । ଫଳରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।

Puri International Airport
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣକୁ ମିଳୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଅନୁମତି (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ବିବାଦ:

ନିକଟରେ ଚିଲିକା ଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ଅନେକ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ରହିଛି । ଏଠାରେ ବିମାନ ଯାତାୟାତ ବେଳେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଯାହାକି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଓ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଗଛ କଟାହେଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଏଣୁ ବିମାନ ସେବା ନିର୍ମାଣକୁ ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଚାଲିଛି । ନିକଟରେ ପୁରୀ ଡିଏଫ୍ଓ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଟି ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ । ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗକୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁମତି ନଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ସେଠାରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ? ପୂର୍ବ ସରକାର ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଯାହା କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଭେଳିକି ଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ ।

Puri International Airport
ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ କି ନାହିଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। (ETV Bharat Odisha)

କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦେଉନି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ?

ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ତଥା ପରିବେଶବିତ୍ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି, ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ । ଏଣୁ ଏହାକୁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳୁନି । ଯେଉଁଠି ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବ, ତାହା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ରହୁଛି । ସେଠାକୁ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛମାନେ ଆସି ଅଣ୍ଡାଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିଣ, ଗାଡ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ରହିଛି । ସେହିପରି ନିକଟରେ ଥିବା ଚିଲିକାକୁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ବିମାନ ଯାତାୟାତ ବେଳେ ବହୁତ୍ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଓ ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ଵଂସ ପାଇଯିବ । ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ମାତ୍ର ୬୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଥିବା ବେଳେ ଉନ୍ନତ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଣୁ ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଝାଉଁ ଗଛ ରହିଛି । ଯାହାକି ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଏହା ପବନ ଗତିକୁ ରୋକିବା ସହ ଜନବସତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି । ଏଣୁ ସେଠାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବେଳେ ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ ।"

Puri International Airport
ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନଓସି ଦିଆଯାଇନାହିଁ । (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ଆଇନଜୀବୀ...

ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି,"ପୂର୍ବ ସରକାର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସିପସରୁବାଲି ମୌଜାରେ ଥବା ସରକାରୀ ସ୍ଥାନକୁ ପାଚେରୀ ଦେଇ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ । ହେଲେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନଟି ଜୈବ ବିବିଧତା ଅଞ୍ଚଳ । ସେଠାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଜାଣି ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ସିଭିଲ ଆଭିଏସନ୍ ର ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଘଂନ କରୁଛି । ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବ। ଅନେକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବିଶାଖାପାଟଣା, ଗୋଆ, କୋଚି ବିମାନ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏଣୁ କିଭଳି ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବ ? ଏନଜିଟିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଡିଏଫଓ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଜୈବ ବିବିଧତା ଅଞ୍ଚଳ । ଏହାକୁ ନ ମାନି ପୂର୍ବ ସରକାର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ମିଳିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯେହେତୁ ମାତ୍ର ୬୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରହିଛି, ତେଣୁ ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।"

Puri International Airport
ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ କି ନାହିଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ: ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ

ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମଗର ଧନଜି ରାଓସୋ କହିଛନ୍ତି," ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ଵ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏନଜିଟିରେ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା ଏନଜିଟି ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ । ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛ ଓ ଚିଲିକାକୁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ଉପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏନଜିଟି ନୋଟିସକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି । ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା କିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣା ତଥ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ । ସେହି ଗବେଷଣା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବୁ । ପରେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେନେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ କି ନାହିଁ ? ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ କି ନାହିଁ ଏହା ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

SHREE JAGANNATH AIRPORT PURI
FOREST AND ENVIRONMENT CLEARANCE
NOC
NGT CASE
PURI INTERNATIONAL AIRPORT

