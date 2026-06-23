ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରା ପାଈଁ ପୁରୀ ହୋଟେଲରେ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ବୁକିଂ ଶେଷ, ତିନି ଦିନକୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା !

ରଥଯାତ୍ରା ପାଈଁ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ବୁକିଂ ଶେଷ । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ ରୁମ୍ ଦର୍ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Bookings in Puri hotel
ପୁରୀ ହୋଟେଲରେ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ବୁକିଂ ଶେଷ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 11:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୬ ରେ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ଆଉ ମାତ୍ର ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ୍। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀରେ ଥିବା ବଡ ବଡ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ରୀମ ବୁକିଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ଆଉ ରୁମ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଥ ସମୟରେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଚଢ଼ା ଦର କରିଛନ୍ତି।

ରଥଯାତ୍ରା ପାଈଁ ପୁରୀ ହୋଟେଲରେ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ବୁକିଂ ଶେଷ (ETV Bharat Odisha)

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଟେଲ ଦର

ଅନେକ ହୋଟେଲ ଓ ଲଜର ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ୧୦ ଗୁଣା ରୁ ଅଧିକ ଦର ହୋଇଛି। ବାଲକୋନୀରେ ଛିଡା ହୋଇ ରଥାରୂଢ଼ ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଯୋଗୁ କିଛି ଭକ୍ତ ରୁମ୍ ଦରରେ ଆଶାତୀତ ଦରବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗୁଆ ଵୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି।

ଗୁଜୁରାଟର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆକାଶ କୁହନ୍ତି, ‘‘ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ରହିଥାଏ। ହେଲେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ହୋଟେଲ, ଲଜ ଗୁଡ଼ିକ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁତ୍ ଅଧିକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟିଏ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚ ଦର ଦେଇ ରୁମ୍ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଧିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କଡା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଅତ୍ୟଧିକ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଉଥିବା ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ୍ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ’’।

ତିନି ଦିନକୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା

ବଡଦାଣ୍ଡର ବଳଗଣ୍ଡି, ମାର୍କେଟ ଛକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କିଛି ଲଜ୍ ୧୫୦୦ ରୁ ୨୦୦୦ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ତିନି ଦିନିଆ ପ୍ୟାକେଜର ଦର ତିନି ଦିନକୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ କିଛି ଲଜ୍ ତିନି ଦିନିଆ ପ୍ୟାକେଜ ଦର ୫୦ ହଜାର ରୁ ବି ଅଧିକ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ବାଲକୋନିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଓ ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିବାରୁ କିଛି ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ୍ ରୁମ୍ ଦର ୧୦ ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ କରି ବୁକିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି।

ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କୁହନ୍ତି, ‘‘୫ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୁକ୍ ହୋଇ ଯାଉଛି। ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ବୁକ୍ ହୋଇ ସାରିଛି। ତେବେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ତିନି ଦିନିଆ ପ୍ୟାକେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି। ବଡଦାଣ୍ଡ ଥିବା ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ମନଇଛା ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ ମାଲିକ। ତେବେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତ ମାନେ ଏକ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ପୁରୀରୁ ଫେରିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ବୁକିଙ୍ଗ ୫ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ରେ କେବଳ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ’’।

ବଢିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବଢୁନି ହୋଟେଲ ସଂଖ୍ୟା

୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ସଂଖ୍ୟା ୬୬୭ ଟି ଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ୧୪,୬୨୮ ଟି ରୁମ୍ ରହିଥିଲା। ୩୨ ,୧୬୦ ଟି ବେଡ୍ ଥିଲା।

୨୦୨୪ ରେ ଆଉ ୧୪୫ ଟି ନୁଆ ହୋଟେଲ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ହୋଟେଲ ସଂଖ୍ୟା ୮୧୨ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୁମ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୭,୩୬୧ ଏବଂ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ୩୮,୭୯୮ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ୧ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର ୧୪୫ ଟି ହୋଟେଲ ବୃଦ୍ଧି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଫଳରେ ପୁରୀରେ ଏବେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ହେଉଛି। ୬ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବଡ ବଡ ହୋଟେଲର ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରୀମ ବୁକିଂ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରୁମ୍ ପାଇବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି।

ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ଭକ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସହ ଭଲ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ ଲାଇନ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହର ରେ ଥିବା ସବୁ ହୋଟେଲ ରେ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ସରିଛି। ପୁରୀ କୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି’’।

ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘‘ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ଯ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସବୁ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଦର ଅଧିକ ଦାମ୍ ନ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । ଅନଲାଇନରେ ବି ସାଇବର ଅପରାଧୀ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଇବା ନାମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ମାମଲା ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛି। ସାଇବର ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି’’।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସଙ୍କଟରେ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ; ସାଇବର ଠକେଇ ଉପରେ ନଜର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI RATH YATRA 2026
PURI HOTEL PRICE RATH YATRA
LORD JAGANNATH RATH YATRA
ରଥଯାତ୍ରା 2026 ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଦର
PURI HOTEL PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.