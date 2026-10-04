ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର; ରାତିରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପିଲାଙ୍କ ଶୋଇବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ

ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର; ରାତିରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପିଲାଙ୍କ ଶୋଇବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅଙ୍କ ଏପରି ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : October 4, 2026 at 8:35 PM IST
ପୁରୀ (ନିମାପଡା): ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଏବଂ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରାତିରେ ସ୍କୁଲରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟସାହାଣୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦାୟକ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ତଥା ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସାଇ ସ୍ୱୟମ ଜେନା । ସେ ମୁନିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ।
ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସାଇ ସ୍ୱୟମଙ୍କ କାନକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ।
ଘଟଣା ପରେ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସାଇ ସ୍ୱୟମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାକୁ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇନଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଛାତିରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡେଲାଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଛି ।
ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅଙ୍କ ଏପରି ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ତେବେ ରାତିରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପିଲାମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହି ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିପରି ଅବହେଳା କଲେ, ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ସାଜିଲା କାଳ ! ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଗଲା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା