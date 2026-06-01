କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର; ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ସଂଗ୍ରହାଳୟ

କେବେ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ? ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Published : June 1, 2026 at 5:47 PM IST

ପୁରୀ: ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ । ଏଠାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହିଛି ଐତିହ୍ୟର ଅନେକ ଗାଥା । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସକୁ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନାହିଁ । ପୁରୀରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା, ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବେ ସ୍ଥାଣୁ ଅବସ୍ଥାରେ । ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଫଳରେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନ ରହିବା ସରକାରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ? ସେନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ଆଗେଇ ପାରିଲାନି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ସଂଗ୍ରହାଳୟ:
୨୦୧୧ ମସିହାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜେ ସ୍ଥଳୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭକୁ ନୂତନ ରୂପ ରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ମଠ ପରିସରକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ବଲ୍ଲଭ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଜଗନ୍ନାଥବଲ୍ଲଭ ମଠ ଜମିରେ ୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଗଲା । ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୧୫ରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପୁଣି ୨୦୧୭ରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଠ ପରିସରକୁ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ୩୦ରୁ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ଐତିହ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ପଥରରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରିନାହିଁ । ଯାହାଫଳରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୃହ ଏବେ ଭୂତ କୋଠିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି," ପୁରୀ ହେଉଛି ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସହର । ଚାରି ଧାମରୁ ଅନ୍ୟତମ ଧାମ । ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସନ୍ତି । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନାହିଁ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ରଥ ପ୍ରତିକୃତି, ରଥ ଚକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀର ଫୋଟୋ, ସୂଚନା ଆଦି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତାହା ହେଲେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିପାରିବେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଲା । ହେଲେ ଏହା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହା ଏବେ ଭୂତ କୋଠିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେଠାରେ ଘଟୁଛି । ଯାହାକି ବହୁତ୍ ଦୁଃଖ ଦାୟକ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଠିକରେ ପରିଚାଳନା ଅଭାବ ହେତୁ, ତାହା ଏବେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ଯ ଆଗେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିବେ ? ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀରେ ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନ ରହିବା ଅତି ଦୁଃଖ ଦାୟକ ଘଟଣା । ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିପାରିବେ ।"

ସ୍ଥାଣୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟ:ଐତିହ୍ୟ ଓ ନିଆରା ସଂସ୍କୃତିର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାଣୁ ଅବସ୍ଥାରେ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଐତିହ୍ୟକୁ ଅନେକ ଉପାଦାନ ଏଠାରେ ରହିଛି । ମାତ୍ର ସରକାର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏହା ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହା କେଉଁଠି ଅଛି, ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ । ବହୁଦିନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଭଡାଘରେ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଜଣେ ବି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏବେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ।
ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ଅଟକିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ:୨୦୦୮ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୯ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଭିତ୍ତି ପଡ଼ିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏବଂ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ପକାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବଳିଆପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ୪ ଏକର ୬ ଡିସିମିଲ ପରିମିତ ଜମିରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ୯ କୋଟି ୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇ ଜମିରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ଯ ଆଉ ଆଗେଇ ପାରିଲାନାହିଁ। ଏହି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନ ଏବେ ବସ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ପ୍ରକାର ସମାଧି ନେବାକୁ ବସିଛି ।
ସେହପିରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଅନେକ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଏଠାରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ବହୁତ୍ ଦୁଃଖ ଦାୟକ । ଜଗନ୍ନାଥ୍ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଲା । ହେଲେ ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହା ଏବେ ଭୂତ କୋଠିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଗତ ୨୦୦୮ ରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହା କେବଳ ଫଳକରେ ହିଁ ରହିଗଲା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାଚେରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ସରକାର ପରେ ସରକାର ଆସୁଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଘୋଷଣା ହେଉଛି। ହେଲେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ସରକାର ପୁରୀକୁ ଐତିହ୍ୟ ସହର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀରେ ଐତିହ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ୍ ଧାମକୁ ନେଇ ସରକାର ମିଛ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭାରତର ଅନେକ ବଡ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁନାହିଁ । ତେବେ ଏଠାରେ କେବଳ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ମାନସିକତା ଅଭାବ ରହିଛି । ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ପୁରୀକୁ ଐତିହ୍ୟ ସହର ମାନ୍ୟତା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ।"

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୁଦନ ସିଂହାରୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଜଗନ୍ନାଥ୍ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେବାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମୁଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ଜଗନ୍ନାଥ୍ ବଲ୍ଲଭ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ବଲ୍ଲଭ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ବହୁତ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ହେବ। ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ, ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ରହିବ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ଯ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ।"
