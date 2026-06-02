ବଗି ଛାଡି ପଳାଇଲା ପୁରୀ-ହାଟିଆ ତପସ୍ବିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, କପଲିଙ୍ଗ ଖୋଲିଥିବା ନେଇ ରେଲୱେର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନ ସହ କେବଳ ୩ଟି ବଗି ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଛର ୧୬ଟି ବଗି ଝାରପଡା ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 2, 2026 at 7:11 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପୁରୀ-ହାଟିଆ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନ ସହ କେବଳ ୩ଟି ବଗି ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଛର ୧୬ଟି ବଗି ଝାରପଡା ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଦୁଇଟି କୋଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କପଲିଙ୍ଗ ଖୋଲିଯିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେଇ ରେଲୱେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି । ଏହି ଘଟଣା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ବଗି ଛାଡି ପଳାଇଲା ଟ୍ରେନ୍:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟା ୨୯ ମିନିଟରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା । ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେନର ପଛ ଅଂଶ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଗାର୍ଡ ତୁରନ୍ତ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଇଞ୍ଜିନ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ସହ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ବଗି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କପଲିଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ ମିନିଟ ଧରି ଟ୍ରେନ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୧୪ ମିନିଟରେ ଟ୍ରେନ ପୁନର୍ବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁଇ କୋଚ ମଧ୍ୟରେ କପଲିଙ୍ଗ ଖୋଲିଯିବାରୁ ବଗି ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇନଥିବା ରେଲୱେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଟ୍ରେନକୁ ପୁନଃ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ବଗି ଅଲଗା ହେବା ଘଟଣା ଘଟିଛି । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ସିକନ୍ଦରାବାଦ ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସର କିଛି ବଗି ବାଲୁଗାଁ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଇଞ୍ଜିନରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦୁଇଟି କୋଚ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ କହିଥିଲା । ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।
ସେହିପରି ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲରେ ସିକନ୍ଦରାବାଦ-ହାୱଡା ଫାଲାକନୁମା ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଦୁଇଟି କୋଚ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଡିଭିଜନରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା । କପଲିଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାବେଳେ ରେଳବାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
