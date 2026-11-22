ହୃଦଘାତରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ରେଡକ୍ରସରୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସହାୟତା
ମୃତକ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବାଙ୍ଗର ଖଡିଗାଡିଆର ରଙ୍ଗଲତା ଭଞ୍ଜ । ଗତକାଲି ସେ ରାତି ୧୧ଟାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ।
Published : November 22, 2026 at 10:58 PM IST
ପୁରୀ: କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ । ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବାଙ୍ଗର ଖଡିଗାଡିଆର ୬୬ ବର୍ଷିୟା ରଙ୍ଗଲତା ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଆଜି ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେ ରେଲୱେ ଟୁରିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହବିଷ୍ୟାଳୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଥିଲେ ।
ଗତକାଲି ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସ୍ବର୍ଗତ ଭଞ୍ଜ ହବିଷ୍ୟାଳୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ରାତି ୧୧ ଟାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ହବିଷ୍ୟାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା ରକ୍ତଚାପ କମ ଅଛି ଓ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣା ଯାଇଥିଲା ଛୋଟ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି । ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା । ପରିବାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସ୍ବର୍ଗତ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ପୁତ୍ର ହୃଷୀକେଶ ଭଞ୍ଜ ମୁଖାଗ୍ନୀ ଦେଇଥିଲେ ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରେଡକ୍ରସ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବର୍ଗତା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସଦର ତହସିଲଦାର ଅଭିଷେକ ଦାଶ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ
ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ । ମହାପ୍ରଭୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି ।
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କିଆ ବା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜିଉ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ଏହି ବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଆଜିର ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ