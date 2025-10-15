ETV Bharat / state

SRIMANDIR SUB COMMITTEE MEETING
Gundicha Temple (ETV Bharat Odisha)
Published : October 15, 2025 at 2:53 PM IST

ପୁରୀ: ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ହେବ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାଂସ୍କୃତିକ ସବ୍ କମିଟି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈଷୟିକ ସବ୍ କମିଟିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେନେଇ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ସବ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

SRIMANDIR
SRIMANDIR (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି କରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା:

ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନର ଉନ୍ନତି କରଣ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମାର୍ଗର ଉନ୍ନତି କରଣ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପିଲଗ୍ରୀମ ସେଣ୍ଟରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଯାହାସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଆଗାମୀ ଡ଼ିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଓବିସିସି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି କରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଢ଼ା ଓ ବାହାର ବେଢ଼ାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଆଗାମୀ ୨୦୨୬ ରଥ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ସହ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖର ଉନ୍ନତି କରଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । "

SRIMANDIR SUB COMMITTEE MEETING
SRIMANDIR SUB COMMITTEE MEETING (ETV Bharat Odisha)

ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଥିବା ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ :

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ସେବାୟତ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଥିବା ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।ଓବିସିସି ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର, ରଘୁ ନନ୍ଦନ ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଫଳରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେବକଙ୍କ ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯାହା କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ତାହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବ । ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟ ଆଲୋକି କରଣ କରାଯିବ । "

ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର:

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାହା ଲୁହା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ରହିଛି, ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ପିତଳର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରାଯିବ । ନୂତନ ଏକ ଭକ୍ତ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ ନିଷିଦ୍ଧ କଟକଣାକୁ କଡାକଡି କରାଯିବ । ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ପତର ଠୋଲି ଓ ପରିବେଶ ଅନୂକୁଳ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ସଚେତନତା କରାଯିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ । ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ ଓ ସେବାୟତମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କଟକଣା କଡାକଡି ହେବ । କେବଳ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ହେଲେ ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଗାରଦ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଫୋନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ କୁହାଯିବ ।ଏନେଇ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିବ ।"

SRIMANDIR SUB COMMITTEE MEETING
SRIMANDIR SUB COMMITTEE MEETING (ETV Bharat Odisha)

