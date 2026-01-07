ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିବ AC
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ । ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ।
Published : January 7, 2026 at 8:36 PM IST
Gundicha Temple ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ । ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ଓ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ କରାଯିବ । ବାହାର ବେଢ଼ା କାନ୍ଥର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିକରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ । ଏନେଇ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ୪ ମାସ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । କଳିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର କଳା ଅନୁରୂପ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ବେଢ଼ାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛଡାଯାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପଥର ସ୍ଥାନରେ ଖଣ୍ଡେଲାଇଟ୍ ପଥର ପକାଯିବ । ବେଢ଼ା କାନ୍ଥକୁ କେମିକାଲ ୱାସ କରାଯିବ । ଯାହାକି ଅଧିକ ଦିନ ଚିକଚିକ କରିବ ।
ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସରକାର ୩୨ କୋଟି ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ୨୦୨୬ ମେ' ମାସରେ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଭିତରୁ ଓ ବାହାରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ନାହିଁ । ଗତ ୨୦୨୦ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଠାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ।
ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ବାତାନୁକୁଳିତ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ସେପଟେ ଆଉ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଖରାର ପ୍ରକୋପ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବଢ଼ିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ମାତ୍ର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବାତାନୁକୁଳିତ (ଏସି) ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ । ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ବାତାନୁକୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଏସଆଇ ଅନୁମତି ଦେଇସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏବେ ବହୁତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବାତାନୁକୁଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ । କାରଣ ଖରାଦିନେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅସ୍ବସ୍ଥିକର ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭକ୍ତ:
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ମନୋଜ କୁମାର ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ବହୁତ୍ ଭଲ ହେବ । ଆଗକୁ ଖରା ଦିନ ଆସୁଛି । ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଭକ୍ତମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ । ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଦରକାର । ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯାଉ । କାରଣ ଗତ ୨୦୨୦ ମସିହାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଭକ୍ତମାନେ ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଖରାଦିନେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି । ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡନ୍ତି । ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଉ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ । ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ । ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଷଶାଳା, ଚନ୍ଦନ ଘର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ । ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ କରାଯାଇ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆଲୋକିକରଣ କରାଯିବ । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି ।"
