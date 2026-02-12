ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ କଡାକଡି ହେଉନି ଓଡି଼ଆ ନାମଫଳକ ଆଇନ, ସରକାରୀ-ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଆଦର

ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଅଣଦେଖାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀରେ କଡାକଡି ହେଉନି ଓଡି଼ଆ ନାମଫଳକ ଆଇନ
ପୁରୀରେ କଡାକଡି ହେଉନି ଓଡି଼ଆ ନାମଫଳକ ଆଇନ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 12, 2026 at 11:34 AM IST

3 Min Read
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ... ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ସହର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଅଣଦେଖା। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରହୁନି ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଫଳକ। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଇଂରାଜୀରେ ନାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କ ଏପରି ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, କ୍ଲିନିକ୍, ମଲ ଓ ଛୋଟ ବଡ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନାମଫଳକ ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବଡଦାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ, ନବକଳେବର ରୋଡ, ଅଠରନଳା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସାହି ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗାଳୀରେ ନାମ ଫଳକ ଲଗାଯାଇଛି।

ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ :

ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ ୧୯୫୬ ର ଧାରା ୪(୨) ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାମଫଳକ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏନେଇ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବିମା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନର ୩୮ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ୨୦୧୮ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ, ୧୯୫୬ ଧାରା ୩୫ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନାମ ଫଳକ ନଲଗାଇଲେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ। ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଏହା ଅବମାନନା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ।


୩ ବର୍ଷରେ ୮୫ଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ:

ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଫଳକ ଉଲ୍ଲେଖ
ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଫଳକ ଉଲ୍ଲେଖ (ETV BHARAT ODISHA)
ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ନାମଫଳକ ନଲଗାଇବା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ୮୫ ଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ୪ ଟି ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ମାମଲା କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ୨୦୨୪ରେ ୩୬ ଓ ୨୦୨୫ ରେ ୫୧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବି ମାମଲା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ:

ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଆଦର
ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଆଦର (ETV BHARAT ODISHA)


ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନେଇ ନେଇ ଆମେ ସବୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ଓ କାନ୍ଦୁଛେ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ସରକାର ଏହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧେୟକ ମଧ୍ୟ ପାରିତ କରାଗଲା। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଫଳକ ନରହିଲେ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡି଼ଆରେ ଚିଠି ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଠିକରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁରୀ ସହରର ସବୁଆଡ଼େ ଯେତେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ହୋଟେଲ ରହିଛି ନାମଫଳକ ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଅଛି ତାହା ବହୁତ୍ ଛୋଟ ଅଛି। ସେଥି ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଏନେଇ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗାଳୀରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା ଧାରା ଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ଘୃଣ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍। ଯାହା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ରହିଚି ତାହାକୁ କଡାକଡି ଲାଗୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।"

'ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ'

ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର
ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର (ETV BHARAT ODISHA)


ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ କୁହନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲାଗିବ। ଗତ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପୁରୀରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ନାମଫଳକ ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ଵ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଞ୍ଚ ନକରି କେବଳ ଅଫିସରେ ବସିରହୁଛନ୍ତି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶା ନାମ ଫଳକକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ୫ ହଜାର ରୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛିଚି। ତେବେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି? ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ସରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୀର ଏହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମଫଳକ କେବଳ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖୁଚନ୍ତି। ସରକାରୀ କାମ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉନି। କେବଳ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନାମରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ସରକାର କେବଳ ମିଛ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଘର ଶୂନ। ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରନ୍ତୁ। "

'ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ'

ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଆଦର
ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଆଦର (ETV BHARAT ODISHA)
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଚୌଧୁରି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଜେନା କୁହନ୍ତି , "ଆମ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ।୧୫୫୩ ଟି ଦୋକାନକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛୁ । ୪ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । ପ୍ରଥମ ଥର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଓ ପରେ ପୁଣି କଲେ ୨୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନାର ବିଧି ରହିଛି। ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ରହିଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନକରିବାକୁ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ନିୟମ ମାନୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। "
ହୋଟେଲରେ ଇଂରାଜୀରେ ନାମଫଳକ
ହୋଟେଲରେ ଇଂରାଜୀରେ ନାମଫଳକ (ETV BHARAT ODISHA)

ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ; ନହେଲେ ଦିନକୁ ଗଣିବ ୫୦୦ ଲେଖାଏଁ ତଣ୍ଡ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

