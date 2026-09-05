ETV Bharat / state

ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବିରୋଧ

ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଦ ଦୋକାନ ପ୍ରତିବାଦରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Protest against foreign liquor shops near Shankaracharya's Govardhan Math
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବିରୋଧ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 5, 2026 at 10:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତ ଓ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ଚିଠିରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୌଡବାଡ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ସଚିବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ।‌ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଗଲେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ସହିତ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।‌ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ମାଛ ମାର୍କେଟ କଡ଼ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଏହି ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।

ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବିରୋଧ (ETV Bharat Odisha)
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବିରୋଧ:ଗୌଡିଆମଠ, ନୀଳାଚଳ ଆଶ୍ରମ, ଜ୍ୟୋତିରାଜ ମଠ, ଗୁରୁଧାମ, କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଓ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମାତ୍ର ୩୦ ରୁ ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ମଦ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯୁବକ ସଂଘ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସ୍ମୃତି ଏକାଡେମୀ, ଏକ ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲ ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ଆଞ୍ଚଳିକ ମହିଳା ସଂଘ, ତେଲୁଗୁ ବସ୍ତି ଏବଂ ଗଉଡବାଡ ସାହି ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାସହ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଏଠାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଗଲେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢିବା ସହ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
Protest against foreign liquor shops near Shankaracharya's Govardhan Math
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ (ETV Bharat Odisha)

ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ:
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପାଖରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କେବଳ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ଯଙ୍କ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ଅନେକ ମଠ, ମନ୍ଦିର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି । ଏଠାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଏଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଆମର ଆଶା ରହିଛି ଜିଲାପାଳ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।"

Shankaracharya's Govardhan Math
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ (ETV Bharat Odisha)

ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଜଗଦୀଶ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । " ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

Shankaracharya's Govardhan Math
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁରୀ–ପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ LHB କୋଚ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା

ପୁରୀରେ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନ 83% ହ୍ରାସ; 'ଫନି' ପରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନଡ଼ିଆର ଅଭାବ, ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ

ବାଲୁକା କଳାରେ ୧୦୧ଟି ମାଖନ ହାଣ୍ଡି ସହ ନନ୍ଦଲାଲା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ
ପୁରୀ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ
GOVARDHAN PEETH PURI
PURI SHANKARACHARYA
PURI LIQUOR SHOP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.