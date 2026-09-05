ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବିରୋଧ
ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଦ ଦୋକାନ ପ୍ରତିବାଦରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 5, 2026 at 10:32 AM IST
ପୁରୀ: ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତ ଓ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ଚିଠିରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୌଡବାଡ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ସଚିବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଗଲେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ସହିତ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ମାଛ ମାର୍କେଟ କଡ଼ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଏହି ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ:
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପାଖରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କେବଳ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ଯଙ୍କ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ଅନେକ ମଠ, ମନ୍ଦିର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି । ଏଠାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଏଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଆମର ଆଶା ରହିଛି ଜିଲାପାଳ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।"
ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଜଗଦୀଶ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । " ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ