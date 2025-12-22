ଫାଶୀ କାଠ ଦାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିବା ଫାଶୀ କାଠଦାତା । ସେପଟେ ଏହି କାଠ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ।
Published : December 22, 2025 at 7:59 PM IST
ପୁରୀ: ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ଫାଶୀ କାଠ ଦାତା । ଚଳିତବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫାଶୀ କାଠ ଦାନ କରିଥିବା ଦାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ନିଜେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଫାଶୀ କାଠଦାତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡୁଆ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ସହିତ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ।
ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ଫାଶୀ କାଠଦାତା:
ଦିନକୁ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଫାଶୀ କାଠର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ଫାଶୀ କାଠରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର ତୁମ୍ବ, ଅର ଏବଂ ପଇ ସହିତ ଚକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଫାଶି କାଠ ଜଙ୍ଗଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା । ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ବାଡ଼ି, ବଗିଚାରେ ଥିବା ଫାଶୀ କାଠକୁ ବନବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ । ଯାହାଦ୍ବାରା ରଥ ନିର୍ମାଣରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା ।
୬୯ ଜଣ ଦାତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା:
ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଫାଶୀ କାଠ ଦାନ କରିଥିବା ୬୯ ଜଣ ଦାତାଙ୍କୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଗଜପତି ମହାରାଜା କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫାଶି କାଠ ଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନେ କରିଛନ୍ତି ଫାଶୀ କାଠଦାତା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଫାଶୀ କାଠ ଦାନ କରିଥିବା ଦାତା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପରି କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ:
ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି,"୨୦୨୫ ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଫାଶୀ କାଠ ଦାନ କରିଥିବା ଦାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛୁ । ୬୯ ଜଣ ଦାତା ୧୧୦ଟି ଫାଶୀ ଗଛ ଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଫାଶୀ କାଠର ବହୁତ୍ ଗୁରୁତ୍ଵ ରହିଛି । ଫାଶୀ କାଠରେ ରଥର ଚକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ । ଯେହେତୁ ଫାଶୀ କାଠ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଥିବା ଫାଶୀ ଗଛକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫାଶୀ କାଠ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ ରଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼, ଘୁମୁସର ଦକ୍ଷିଣ, ବରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ସିଟି ଡିଭିଜନ କଟକ ଏହି ୬ଟି ବନଖଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରୁ ୬୯ ଜଣ ଦାତା ୧୧୦ଟି ଫାଶୀ କାଠ ଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛୁ । ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ କାଠର ଅଭାବ ଯେଭଳି ନ ରହେ ସେ ନେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ସଫଳ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ଏପରି କହିଲେ ଫାଶୀ କାଠଦାତା:
ଫାଶୀକାଠ ଦାତା ଡକ୍ଟର ସୁଚିସ୍ମିତା ସାମଲ କହିଛନ୍ତି,"ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି । ଫାଶୀ କାଠର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାଠ ଦାନ କରୁଥିବା ଦାତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବରୁ ଏହା ବହୁତ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଫାଶୀ କାଠ ଦାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ । ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫାଶୀ କାଠ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ।"
ଆଉ ଜଣେ ଦାତା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ଫାଶୀ ଗଛକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଥିଲି । ଏଥି ପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି । ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫାଶୀ କାଠ ଦାନ କରିବେ, ସେନେଇ ସଚେତନ କରାଇବି ।"
ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ:
ସେପଟେ ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜା ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି," ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଗଜପତି ମହାରାଜା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଦ୍ବାରା ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା, ପରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗି ପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି । ସେହିପରି ଆଗକୁ ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ, ସେନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ:
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତିନୋଟି ନୂତନ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଫାଶୀ କାଠର ଅଭାବ ହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ କାଠ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମୀୟ କମିଟି ଜରିଆରେ ଗଛ ଗୁଡିକର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ