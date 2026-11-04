ପୁରୀରେ ବଢୁଛି ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା; ଇକୋ ଟୁରିଜିମ, ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଜାପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 4, 2026 at 8:03 PM IST
ପୁରୀ: ଜାପାନର ଟୋକିଓରୁ ଆସି ରଘୁରାଜପୁରରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜାପାନୀ ଯୁବତୀ । ଆଉ ଆମେରିକାରୁ ଆସି ଚିଲିକାରେ ଡ଼ଙ୍ଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଦମ୍ପତି! ଏ ହେଉଛି ନୂଆ ପୁରୀର ନୂଆ ଚେହେରା। ଯେଉଁ ପୁରୀକୁ କୋଭିଡ୍ ବେଳେ ବିଦେଶୀ ଆସିବା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେହି ପୁରୀକୁ ଏବେ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଅତିଥି। ୨୦୨୨ରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୮ ହଜାର ଥିଲା । ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୮ ହଜାର ଟପିଲାଣି। ମନ୍ଦିର ଆଉ ବେଳାଭୂମି ନୁହେଁ, ଏବେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ, ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସହର ପୁରୀରେ ଏଇ ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି...
ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ପୁରୀକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ୱେବ୍ ସାଇଟରେ ଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏହି ସୁଚନା ମିଳିଛି।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟାଣୁଛି ପୁରୀ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଚାନ୍ଦୁଆ ହାଟ, ରଘୁରାଜପୁର, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ବାଲିଘାଇ ଓ ଚିଲିକା
ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୨ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୮୧୧୧ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ। ୨୦୨୩ରେ ୧୭, ୧୬୨, ୨୦୨୪ରେ ୧୮,୩୫୨ ଜଣ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପୁରୀ ସହର ସହିତ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ହାଟ, ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ବାଲିଘାଇ ଓ ଚିଲିକାକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଓଡିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ହିଟେଲିୟର ଆଶା କରିଛନ୍ତି।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜିବନ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର ଥିବା ବେଳେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଧିକ ଆସିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜିବନ ଜୀବିକା ଆହୁରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ହୋଟେଲିୟର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବା ଉଚିତ୍। ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଯେଭଳି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ବିଭିନ୍ନ୍ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନିି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେହି ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍। ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଅଧିକ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ, ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ, ରୁରାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଓଡିଶା ଆସିବାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ବୋଲି ହୋଟେଲିଅର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ସେଣ୍ଟରର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, 'ପୁରୀକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ। ଇଣ୍ଡିଆ-ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ୩୦ ବର୍ଷ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆ-ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁନା ଦାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁଫଳ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ଜାପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଜାପାନରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।'
ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁହନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ସହିତ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ, ରୁରାଲ ଟୁରିଜିମ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲୋଚାନା କରି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍। ଇଣ୍ଡିଆ-ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ସେଣ୍ଟର ଏ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି' ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ-
- ୨୦୨୫-୬୨,୧୧୫
- ୨୦୨୪-୫୩,୩୯୨
- ୨୦୨୩-୪୫,୧୭୩
- ୨୦୨୨-୨୨,୧୨୧
- ୨୦୨୧ -୨,୨୬୯
- ୨୦୨୦-୧୦,୨୦୬ ଜଣ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ।
କୋଭିଡ ମହାମାରୀ କଟକଣା ଯୋଗୁ ୨୦୨୦ ଓ ୨୦୨୧ରେ ବହୁତ କମ୍ ବିଦେଶି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ। ତେଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତବର୍ଷ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ୫ ମାସରେ ୫୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ସହରକୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତ ୨୦୨୫ ରେ ପୁରୀକୁ ୨.୪୩ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୧.୧୩ କୋଟି ଦେଶୀ ଓ ୮୭,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଵିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ।
ଯୁବବ୍ରତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମକୁ ନେଇ ରେଡ୍ ସୋ ସହିତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଉଚିତ୍। ବିଦେଶୀ ଟୁର ଅପରେଟରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଦେଶରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ଲଗର ଆଣି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହେଲେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। କାମ୍ବୋଡିଆ, ଲାଓସୋ, ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ରୁରାଲ ଟୁରିଜିମ, ନେଚର ଟୁରିଜିମକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
- ୟୁଏସଏ-୬୫୨୯
- ଜାପାନ-୪୪୨୩
- ଇଟାଲୀରୁ-୩୮୩୦
- ଜର୍ମାନି-୩୭୨୨ ଜଣ
- ୟୁକେ-୩୭୧୫
- ଫ୍ରାନ୍ସ-୩୦୦୮
- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-୨୬୪୮
- ବାଂଲାଦେଶ-୨୩୦୧
- ରୁଷ୍-୨୨୪୦
- ନେପାଳରୁ-୨୧୮୦
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, 'ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇକୋ ଟୁରିଜିମ, ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜିମ ଉପରେ ଏବେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜିମ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗାଇଡ ଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜିମ ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ପୁରୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିବାର ରାସ୍ତା ସାଜିଛି କି ପ୍ଲଟ୍ କିଣା ? ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଠାବ କଲାଣି ୧୪୭୧ ପ୍ଲଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପାଳିବେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି; ବାଣ-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସ୍ଥାନ ନେବ ମାଟି ଦୀପ ଓ ସବୁଜ ଉପହାର