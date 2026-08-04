ପୁରୀରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ; 194 ହେକ୍ଟର ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ, 3584 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ବନ୍ୟା ଜଳ
କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 4, 2026 at 5:01 PM IST
ପୁରୀ: ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କଣାସ, ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ ଓ ନିମାପଡା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ପନିପରିବା ଚାଷ ଓ ଧାନ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ୧୯୪.୨୬ ହେକ୍ଟର ପନିପରିବା ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୩୫୮୪ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବିକ୍ କେତେ ଜମିରେ ପନିପରିବା, ଧାନ, ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡିନି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।
ବନ୍ୟା ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଛାଡିବା ପରେ ଏନେଇ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, କୃଷି, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଟିମ୍ ସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏପଟେ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ କାହାର ଜୀବନହାନୀ ହୋଇନଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପୁରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୬.୯୪ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କଣାସର ଦୋକନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ହଜାର ପାଣି ବୋତଲ ଦିଆଯାଇଛି । ଧିରେ ଧିରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୧୩ ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୮ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ା, ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ ସଦର ଓ କଣାସ ବ୍ଲକର ମୋଟ ୧୩ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୮ ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୧୭,୨୨୧ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଯାବତ୍ ୩୧୪ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲାରେ ଅନେକ ନଦୀ ଓ ନାଳର ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ନଦୀ ଓ ନାଳର ଶଯ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରାନଯିବା ଫଳରେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ ନିରବ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସବୁ ନଦୀରେ ପାଣି କମି ଗଲାଣି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୧୩ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୮ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କଣାସ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଥିବା ବେଳେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ । ସାପ କାମୁଡା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ ରଖାଯାଇଛି । ଆରଆଇମାନେ ଯାଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପରେ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଭାର୍ଗବୀ, କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିଛି; ବଢିଲା ଧନୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ