ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ; 194 ହେକ୍ଟର ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ, 3584 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ବନ୍ୟା ଜଳ

କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

flood follow up
ପୁରୀରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କଣାସ, ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ ଓ ନିମାପଡା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ପନିପରିବା ଚାଷ ଓ ଧାନ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ୧୯୪.୨୬ ହେକ୍ଟର ପନିପରିବା ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୩୫୮୪ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବିକ୍ କେତେ ଜମିରେ ପନିପରିବା, ଧାନ, ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡିନି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।

ପୁରୀରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ (ETV Bharat Odisha)

ବନ୍ୟା ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଛାଡିବା ପରେ ଏନେଇ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, କୃଷି, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଟିମ୍ ସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏପଟେ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ କାହାର ଜୀବନହାନୀ ହୋଇନଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପୁରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୬.୯୪ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

flood follow up
ପୁରୀରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ (ETV Bharat Odisha)



ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କଣାସର ଦୋକନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ହଜାର ପାଣି ବୋତଲ ଦିଆଯାଇଛି । ଧିରେ ଧିରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୧୩ ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୮ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ା, ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ ସଦର ଓ କଣାସ ବ୍ଲକର ମୋଟ ୧୩ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୮ ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୧୭,୨୨୧ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଯାବତ୍ ୩୧୪ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

flood follow up
ପୁରୀରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ (ETV Bharat Odisha)


ପୁରୀ ଜିଲାରେ ଅନେକ ନଦୀ ଓ ନାଳର ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ନଦୀ ଓ ନାଳର ଶଯ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରାନଯିବା ଫଳରେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ ନିରବ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ।

flood follow up
ପୁରୀରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ (ETV Bharat Odisha)



ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସବୁ ନଦୀରେ ପାଣି କମି ଗଲାଣି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୧୩ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୮ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କଣାସ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଥିବା ବେଳେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ । ସାପ କାମୁଡା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ ରଖାଯାଇଛି । ଆରଆଇମାନେ ଯାଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପରେ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"

flood follow up
ପୁରୀରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ (ETV Bharat Odisha)


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଭାର୍ଗବୀ, କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିଛି; ବଢିଲା ଧନୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ
PURI FLOOD IMPACT
FLOOD DESTROYED FARMLAND CROPS
PURI FLOOD COMPENSATION
PURI FLOOD DAMAGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.