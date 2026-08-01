ETV Bharat / state

ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍

ହୀରାକୁଦରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri district Flood Preparedness
ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 1, 2026 at 8:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ହୀରାକୁଦରୁ ୨୨ଟି ଗେଟ୍ ଦ୍ବାରା ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି । ଯାହା ମହାନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଏବଂ ଉପ ଶାଖାନଦୀରେ ପ୍ରଭାହିତ ହେବ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଅନେକ ଶାଖା ନଦୀ ଯାଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି, କଣାସ, ଡେଲାଙ୍ଗ, ଗୋପ, ନିମାପଡ଼ା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କାକଟପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଣୁ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ ଖୋଲାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆପତ୍ତକାଳୀନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ନଦୀବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁଳି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ସେନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ (ETV Bharat Odisha)


ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆପତ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଅନୁଶ୍ରବ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ୍ ୧୭୯ଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀ, କୁଶଭଦ୍ରା, ଦେବୀ ନଦୀର ଜଳ ସ୍ଥର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ତେବେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ମନ୍ଥର ରହିଛି । ଯଦି ଅଚ୍ୟୁତପୁର କାଜ ଦେଇ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ଧନୁଆ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଶଗଡା, ଅଲଣ୍ଡା,ବଡ ଶ୍ରିବିଳା, ଧଳେଶ୍ୱର, ବାମନାଳ, ଅନ୍ତୁଆର, ଶଲଙ୍ଗ, ଅରିଷଣ୍ଢ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ଗୋପ ବ୍ଲକର ରାହଁଗୋରଡା, ଡଭାର, ଅଣ୍ଡରାଇଚ୍ଛାପୁର, ନୁଆଖୋଲମରା, ଗଣେଶ୍ୱରପୁର, ନୁଆ ଖୋଲମରା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ତେବେ ଦୟା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଦୟା ନଦୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପିପିଲି ବ୍ଲକର କଣ୍ଟି, ପୂବା ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କଣାସ ବ୍ଲକର ଦୋକନ୍ଦା, ବଡାଶ, ପାଣ୍ଡିଆକେରା, ଗଡ ବଳଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୭୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟା ଦ୍ଵାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ୨୯ଟି ବୋଟ୍ ରଖାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ଓ ପୁବା ଶାସନର ଶବର ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । କଣାସର ଦୋକନ୍ଦା ବଡାସ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧୭୯ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି । ଏହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ।

ନିକଟସ୍ଥ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି । ବନ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପ, ନିମାପଡ଼ା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ, କଣାସରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ।‌ ହୀରାକୁଦରୁ ୨୨ଟି ଗେଟରେ ଛଡାଯାଇଥିବା ବନ୍ୟାଜଳ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀକୁ ଜଳ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୨ରୁ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନଦୀ ଗୁଡିକର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ଥିବାରୁ ପୁଣି ଆସୁଥିବା ବନ୍ୟାଜଳ ସେଭଳି କିଛି ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବନି ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି । ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଯେଭଳି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।

ସେପଟେ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସାପ କାମୁଡା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ରଖାଯାଇଛି ।‌ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ଗାଇ, ମଇଁଷିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି । ଗୋସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । କଣାସର ଦୋକନ୍ଦାରେ ଯେଉଁଠି ଘାଇ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆକାଶମାର୍ଗରୁ 5 ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା, 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ




ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI FLOOD NEWS
ODISHA FLOOD 2026
ପୁରୀ ବନ୍ୟା
PURI DISTRICT FLOOD PREPAREDNESS
PURI FLOOD ALERT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.