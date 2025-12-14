ପୁରୀରେ ଆଲର୍ଟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ
ଭୁବନେଶ୍ଵର ବାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ।
Published : December 14, 2025 at 5:15 PM IST
Puri Fire Department ପୁରୀ: ଭୁବନେଶ୍ଵରର ଏକ ବାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ ସତର୍କ ହୋଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ଏହି କ୍ରମରେ ପୁରୀରେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ହୋଟେଲର ରୁମ୍, ରୋଷେଇ ଘରେ ସେନସର୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ।
ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ:
ପୁରୀ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀର ସବୁ ହୋଟେଲରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ନିକଟରେ ଗୋଆ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ ବାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ପୁରୀରେ ବହୁତ ହୋଟେଲ, ବାର, କ୍ଲବ୍ ଅଛି । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ । ଅନେକ ହୋଟେଲକୁ ଆମେ ନୋଟିସ କରିଛୁ । ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ହୋଟେଲ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସାରିଲେଣି । ଆଗକୁ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଳିବ୍ରେଶନ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ।"
ପୁରୀ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ । ଏଠାରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବଡ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ରହିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୋଟେଲ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଡ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ପୁରୀରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ବଡ ହୋଟେଲକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଛୋଟ ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଯାହାବି ଅଛି ତାହା ନାମକୁ ମାତ୍ର । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲେ ଏହାକୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ତାହା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଲଜ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ କର୍ମଚାରୀ । ପୁରୀରେ ଅନେକ ସାହି ଗଳିରେ ଅନେକ ବେଆଇନ ଲଜ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଅଛି । ସେଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ବହୁତ୍ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ହୋଇ ଥିବାରୁ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ କର । ବେଆଇନ ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ।
ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ । ଏହା ବହୁତ୍ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ସରକାର ଏନେଇ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କୋହଳ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଆବେଦନ କଲେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଉଛି । ମୋର ଅନୁରୋଧ ସବୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫାୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣି ନିଜ ହୋଟେଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିବ । ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।"