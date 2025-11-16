ପରିଚୟ ଦେଲା ବଡି, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ବ୍ରାଣ୍ଡ
ସଫଳ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମିନତି ସାହୁ । ନିଜ ଉପାୟରେ ବିରି ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବନାଇଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ । ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଲେ ରୋଜଗାର ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Minati Sahu, a successful entrepreneur, who has been exporting Badi to US and other countries ପୁରୀ: କଥାରେ ଅଛି ଦୃଢ଼ ଇଛାଶକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ । ତାହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ବଡଶଙ୍ଖ ନୁଆସାହିର ମିନତି ସାହୁ(୪୩) । ଦୃଢ଼ ଇଛାଶକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କୁ ଏକ ସଫଳ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିପାରିଛି । ବଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଘର ଚଳାଇବା ସହ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି । ବିରି ବଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ମିନତି ମାସକୁ ୨୦ ରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମିନତି ।
ବେଶ ନିଆରା ମିନତିଙ୍କ ବିରି ବଡି:
ମିନତିଙ୍କ ବିରିବଡିର ମାନ ବହୁତ୍ ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମିନତିଙ୍କ ହାତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିରି ବଡି ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥାନ୍ତି । ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମିନତିଙ୍କ ବଡି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବା ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମିନତି ହାତ ତିଆରି ବଡି ନେଉଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବଡଶଙ୍ଖ ବଜାରରେ ମିନତିଙ୍କ 'ରାଧା ରନ୍ଧୁଣି ବିରି ବଡ଼ି' ଦୋକାନ ରହିଛି । ମିନତି ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କ ନାମ ରାଧା କୁ ନେଇ 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଇ ବିରି ବଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଥରେ ଯିଏ ମିନତିଙ୍କ ହାତ ତିଆରି 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡ ବଡି ଖାଇଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ବଡି ନେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ମିନତି ହାତ ତିଆରି ବଡିର ନିଆରା ସ୍ଵାଦ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚାହିଦା ଏବେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମିନତିଙ୍କ ବିରି ବଡି:
୨୦୦୫ ମସିହାରେ ମିନତି ବିବାହ କରିବା ପରେ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ (୫୬)ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିରି ବଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାହି ପଡିଶା ମିନତିଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବଡି ନେଉଥିଲେ । ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବିରି ବଡ଼ି ତୁଳନାରେ ମିନତିଙ୍କ ବିରିବଡିର ସ୍ଵାଦ ବେଶ୍ ନିଆରା ଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ମିନତିଙ୍କ ବିରି ବଡିର ଚାହିଦା ପୁରୀ ସହରରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା । ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ନିୟମିତ ମିନତୀଙ୍କ ବିିରି ବଡି ନେଉଛନ୍ତି । କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନୁହେଁ ଆମେରିକା, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସମେତ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ମିନତିଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବିରି ବଡି ନେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମିନତି ।
ମିନତିଙ୍କ 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି':
ମିନତିଙ୍କ ବିରି ବଡିକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କ ନାମ ରାଧା ଅନୁଯାୟୀ 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ବଡି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ 'ରାଧାରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏକ ପରିଚିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ହୋଇସାରିଛି ।
ମିନତିଙ୍କ ବିରି ବଡି ତିଆରି ପଦ୍ଧତି:
ମିନତିଙ୍କ ବିରିବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଟିକେ ଅଲଗା । ବିରି ବଡିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମିନତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବିରି ବଡିକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତି ନାହିଁ । ହିଟ ଚାମ୍ବରରେ ଗରମ କରାଯାଇ ବିରି ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ମିନତି । ଏହି ନିଆରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ବଡିର ସ୍ଵାଦ ଠାରୁ ମିନତିଙ୍କ ବିରି ବଡିର ସ୍ଵାଦ ନିଆରା କରିଛି । ମିନତିଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏହି ହିଟ ଚାମ୍ବର ନିଜେ କାରିଗରଙ୍କୁ କହି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ବିରିରୁ ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ବଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ହିଟ ଚାମ୍ବରରେ ଥିବା ଟ୍ରେରେ ରଖାଯାଏ । ପରେ ଜାଳ କାଠ ଅବା ଗ୍ୟାସରେ ଏହି ହିଟ ଚାମ୍ବରକୁ ଗରମ କରାଯାଏ । ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ହିଟ ଚାମ୍ବରରେ ବଡି ରହିବା ପରେ ଏହାକୁ ସିଧା ସଳଖ ପ୍ୟାକେଟ କରାଯାଏ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହିଟ ଚାମ୍ବରରୁ ୧୦ ରୁ ୧୨ କେଜି ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ । ହିଟ ଚାମ୍ବରରେ ବଡି ବାହାରିବା ପରେ ଆଉ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡି ତିଆରି କରନ୍ତି ମିନତି:
ସଫଳ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମିନତି ଏବେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକାରର ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଫୁଲ ବଡି, ରାଶି ବଡି, ଲିଆ ବଡି, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବଡି, ପୋସ୍ତ ବଡି ଓ ଚିନାବାଦାମ ବଡି ଭଳି ୫ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମିନତି । ବଡି କିଲୋ ୪୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଧିକ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିନତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ବିରିବଟା ମେସିନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବଡି ତିଆରି କରିଦେବା ପରେ ମିନତି ଏହାକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଉକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ଘର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ବିରି ବଡିର ମୂଲ୍ୟ 450ରୁ 1000 ଟଙ୍କା:
ବଡି ବ୍ୟବସାୟୀ ମିନତି ସାହୁଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଏହା ୪୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଏ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସବୁଆଡୁ ବିରି ବଡି ନେବାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ସ୍ବାମୀ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ମୋ ହାତ ତିଆରି ବ୍ରାଣ୍ଡ ' ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବିରି ବଡି ନେଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବଡିଠାରୁ ମୋ ବଡି ଭିନ୍ନ । ମୋ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିରି ବଟା ମେସିନ ଓ ହିଟ ଚାମ୍ବରରେ ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଆମେ ଯେଉଁ ବିରି ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମିଶି ନଥାଏ । ବଡି ଖରାରେ ସୁଖା ନଯାଇ ହିଟ ଚାମ୍ବରରେ ଗରମ ଦିଆଯାଇ ଶୁଖାଯାଏ । ଯାହାକି ବଡ଼ିର ସ୍ଵାଦକୁ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ କରିଥାଏ ।"
ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡିଲେ ମିନତି:
ସେ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଅର୍ଥ ଅଭାବ ହେତୁ ବଡ ଶିଳ୍ପ କରିବା ନେଇ ଭାବୁଥିବା ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣରେ ବାଧକ ହୋଇଛି । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବିରି ବଡି କୌଶଳକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିବି । ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଖାଦ୍ୟ ବିରି ବଡି ଆହୁରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ । ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିବେ ।"
ମିନତିଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁ 'ରାଧା ରନ୍ଧୁଣୀ' ବିରି ବଡି ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି । ବିରି ବଡିକୁ କିଭଳି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛି । ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ବିରି ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଖଟାଇ ଏକ ହିଟ ଚାମ୍ବର କରିଛି । ଖରାରେ ବଡିକୁ ଶୁଖା ନ ଯାଇ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିଟ ଚାମ୍ବରରେ ଗରମ କରାଯାଇ ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଏଣୁ ଆମ ହାତ ତିଆରି ବଡି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବିରି ବଡି ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ୍ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ । ଏହାର ବହୁତ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏହା କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । 'ରାଧା ରନ୍ଧୁଣି ' ବିରି ବଡି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବିରି ବଡିର ନିଆରା କୌଶଳକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ପାରିବୁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ବଡି ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଲୋକମାନେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।"
ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ବିରି ବଡି:
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି," ପୁରୀର ଖଜା ଯେଭଳି ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେହିଭଳି 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ବିରି ବଡି' ଏବେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ । କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏବେ 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିରି ବଡି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । ଏହି ବିରି ବଡିର ସ୍ଵାଦ ବେଶ୍ ନିଆରା ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିରି ବଡି ଆମ ପୁରୀର ଗୌରବ । ଆମର ସଫଳ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମିନତି ସାହୁ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।"
ଗ୍ରାହକ ଦିବାକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, "ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ବିରି ବଡି ସ୍ଵାଦ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଅନେକ ରକମର ବିରି ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହି ବଡିର ଗୁଣବତ୍ତା, ସ୍ଵାଦ ଅନ୍ୟ ବିରି ବଡ଼ିଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ । ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଅନ୍ୟ ବଡି ନେବାକୁ ଇଛା କରିବେନି । ତେବେ ଏହି ବଡି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମେସିନରେ ଶୁଖାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଏହି ନିଆରା କୌଣଳ ହିଁ ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ବଡିକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ।"
କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନନେଇ ମିନତି ଓ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଓ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଳରେ ଏହା କରିପାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ମିନତି ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଅଧିକ ବିରି ବଡି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ, ମେସିନ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ସରକାର ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ହାତ ବଢାନ୍ତି ତେବେ ମିନତି ତାଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିରିବଡି 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ପାରିବେ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିବେ । ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ବିରି ବଡି ଏକ ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ।
