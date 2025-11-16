ETV Bharat / state

ପରିଚୟ ଦେଲା ବଡି, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ବ୍ରାଣ୍ଡ

ସଫଳ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମିନତି ସାହୁ । ନିଜ ଉପାୟରେ ବିରି ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବନାଇଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ । ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଲେ ରୋଜଗାର ।

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Minati Sahu, a successful entrepreneur, who has been exporting Badi to US and other countries ପୁରୀ: କଥାରେ ଅଛି ଦୃଢ଼ ଇଛାଶକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ । ତାହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ବଡଶଙ୍ଖ ନୁଆସାହିର ମିନତି ସାହୁ(୪୩) । ଦୃଢ଼ ଇଛାଶକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କୁ ଏକ ସଫଳ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିପାରିଛି । ବଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଘର ଚଳାଇବା ସହ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି । ବିରି ବଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ମିନତି ମାସକୁ ୨୦ ରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମିନତି ।

ପୁରୀ ମିନତି ସାହୁଙ୍କ ରାଧା ରାଧୁଣି ବିରି ବଡି (ETV Bharat Odisha)

ବେଶ ନିଆରା ମିନତିଙ୍କ ବିରି ବଡି:

ମିନତିଙ୍କ ବିରିବଡିର ମାନ ବହୁତ୍ ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମିନତିଙ୍କ ହାତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିରି ବଡି ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥାନ୍ତି । ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମିନତିଙ୍କ ବଡି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବା ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମିନତି ହାତ ତିଆରି ବଡି ନେଉଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବଡଶଙ୍ଖ ବଜାରରେ ମିନତିଙ୍କ 'ରାଧା ରନ୍ଧୁଣି ବିରି ବଡ଼ି' ଦୋକାନ ରହିଛି । ମିନତି ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କ ନାମ ରାଧା କୁ ନେଇ 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଇ ବିରି ବଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଥରେ ଯିଏ ମିନତିଙ୍କ ହାତ ତିଆରି 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡ ବଡି ଖାଇଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ବଡି ନେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ମିନତି ହାତ ତିଆରି ବଡିର ନିଆରା ସ୍ଵାଦ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚାହିଦା ଏବେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।

Puri Minati Sahu Radha Randhuni brand Badi
ପୁରୀ ମିନତି ସାହୁଙ୍କ ରାଧା ରାଧୁଣି ବିରି ବଡି (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମିନତିଙ୍କ ବିରି ବଡି:

୨୦୦୫ ମସିହାରେ ମିନତି ବିବାହ କରିବା ପରେ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ (୫୬)ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିରି ବଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାହି ପଡିଶା ମିନତିଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବଡି ନେଉଥିଲେ । ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବିରି ବଡ଼ି ତୁଳନାରେ ମିନତିଙ୍କ ବିରିବଡିର ସ୍ଵାଦ ବେଶ୍ ନିଆରା ଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ମିନତିଙ୍କ ବିରି ବଡିର ଚାହିଦା ପୁରୀ ସହରରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା । ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ନିୟମିତ ମିନତୀଙ୍କ ବିିରି ବଡି ନେଉଛନ୍ତି । କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନୁହେଁ ଆମେରିକା, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସମେତ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ମିନତିଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବିରି ବଡି ନେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମିନତି ।

Costumers buying Minati Sahu Radha Randhuni brand Badi
ଗ୍ରାହକ କିଣୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ମିନତି ସାହୁଙ୍କ ରାଧା ରାଧୁଣି ବିରି ବଡି (ETV Bharat Odisha)

ମିନତିଙ୍କ 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି':

ମିନତିଙ୍କ ବିରି ବଡିକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କ ନାମ ରାଧା ଅନୁଯାୟୀ 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ବଡି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ 'ରାଧାରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏକ ପରିଚିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ହୋଇସାରିଛି ।

ମିନତିଙ୍କ ବିରି ବଡି ତିଆରି ପଦ୍ଧତି:

ମିନତିଙ୍କ ବିରିବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଟିକେ ଅଲଗା । ବିରି ବଡିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମିନତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବିରି ବଡିକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତି ନାହିଁ । ହିଟ ଚାମ୍ବରରେ ଗରମ କରାଯାଇ ବିରି ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ମିନତି । ଏହି ନିଆରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ବଡିର ସ୍ଵାଦ ଠାରୁ ମିନତିଙ୍କ ବିରି ବଡିର ସ୍ଵାଦ ନିଆରା କରିଛି । ମିନତିଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏହି ହିଟ ଚାମ୍ବର ନିଜେ କାରିଗରଙ୍କୁ କହି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ବିରିରୁ ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ବଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ହିଟ ଚାମ୍ବରରେ ଥିବା ଟ୍ରେରେ ରଖାଯାଏ । ପରେ ଜାଳ କାଠ ଅବା ଗ୍ୟାସରେ ଏହି ହିଟ ଚାମ୍ବରକୁ ଗରମ କରାଯାଏ । ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ହିଟ ଚାମ୍ବରରେ ବଡି ରହିବା ପରେ ଏହାକୁ ସିଧା ସଳଖ ପ୍ୟାକେଟ କରାଯାଏ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହିଟ ଚାମ୍ବରରୁ ୧୦ ରୁ ୧୨ କେଜି ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ । ହିଟ ଚାମ୍ବରରେ ବଡି ବାହାରିବା ପରେ ଆଉ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

Costumers buying Minati Sahu Radha Randhuni brand Badi
ଗ୍ରାହକ କିଣୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ମିନତି ସାହୁଙ୍କ ରାଧା ରାଧୁଣି ବିରି ବଡି (ETV Bharat Odisha)

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡି ତିଆରି କରନ୍ତି ମିନତି:

ସଫଳ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମିନତି ଏବେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକାରର ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଫୁଲ ବଡି, ରାଶି ବଡି, ଲିଆ ବଡି, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବଡି, ପୋସ୍ତ ବଡି ଓ ଚିନାବାଦାମ ବଡି ଭଳି ୫ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମିନତି । ବଡି କିଲୋ ୪୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଧିକ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିନତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ବିରିବଟା ମେସିନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବଡି ତିଆରି କରିଦେବା ପରେ ମିନତି ଏହାକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଉକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ଘର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।

ବିରି ବଡିର ମୂଲ୍ୟ 450ରୁ 1000 ଟଙ୍କା:
ବଡି ବ୍ୟବସାୟୀ ମିନତି ସାହୁଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଏହା ୪୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଏ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସବୁଆଡୁ ବିରି ବଡି ନେବାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ସ୍ବାମୀ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ମୋ ହାତ ତିଆରି ବ୍ରାଣ୍ଡ ' ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବିରି ବଡି ନେଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବଡିଠାରୁ ମୋ ବଡି ଭିନ୍ନ । ମୋ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିରି ବଟା ମେସିନ ଓ ହିଟ ଚାମ୍ବରରେ ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଆମେ ଯେଉଁ ବିରି ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମିଶି ନଥାଏ । ବଡି ଖରାରେ ସୁଖା ନଯାଇ ହିଟ ଚାମ୍ବରରେ ଗରମ ଦିଆଯାଇ ଶୁଖାଯାଏ । ଯାହାକି ବଡ଼ିର ସ୍ଵାଦକୁ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ କରିଥାଏ ।"

Puri Minati Sahu Radha Randhuni brand Badi
ପୁରୀ ମିନତି ସାହୁଙ୍କ ରାଧା ରାଧୁଣି ବିରି ବଡି (ETV Bharat Odisha)

ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡିଲେ ମିନତି:

ସେ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଅର୍ଥ ଅଭାବ ହେତୁ ବଡ ଶିଳ୍ପ କରିବା ନେଇ ଭାବୁଥିବା ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣରେ ବାଧକ ହୋଇଛି । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବିରି ବଡି କୌଶଳକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିବି । ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଖାଦ୍ୟ ବିରି ବଡି ଆହୁରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ । ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିବେ ।"

Puri Minati Sahu Radha Randhuni brand Badi
ପୁରୀ ମିନତି ସାହୁଙ୍କ ରାଧା ରାଧୁଣି ବିରି ବଡି (ETV Bharat Odisha)

ମିନତିଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁ 'ରାଧା ରନ୍ଧୁଣୀ' ବିରି ବଡି ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି । ବିରି ବଡିକୁ କିଭଳି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛି । ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ବିରି ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଖଟାଇ ଏକ ହିଟ ଚାମ୍ବର କରିଛି । ଖରାରେ ବଡିକୁ ଶୁଖା ନ ଯାଇ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିଟ ଚାମ୍ବରରେ ଗରମ କରାଯାଇ ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଏଣୁ ଆମ ହାତ ତିଆରି ବଡି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବିରି ବଡି ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ୍ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ । ଏହାର ବହୁତ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏହା କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । 'ରାଧା ରନ୍ଧୁଣି ' ବିରି ବଡି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବିରି ବଡିର ନିଆରା କୌଶଳକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ପାରିବୁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ବଡି ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଲୋକମାନେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।"

Puri Minati Sahu Radha Randhuni brand Badi
ପୁରୀ ମିନତି ସାହୁଙ୍କ ରାଧା ରାଧୁଣି ବିରି ବଡି (ETV Bharat Odisha)

ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ବିରି ବଡି:
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି," ପୁରୀର ଖଜା ଯେଭଳି ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେହିଭଳି 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ବିରି ବଡି' ଏବେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ । କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏବେ 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିରି ବଡି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । ଏହି ବିରି ବଡିର ସ୍ଵାଦ ବେଶ୍ ନିଆରା ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିରି ବଡି ଆମ ପୁରୀର ଗୌରବ । ଆମର ସଫଳ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମିନତି ସାହୁ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।"

ଗ୍ରାହକ ଦିବାକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, "ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ବିରି ବଡି ସ୍ଵାଦ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଅନେକ ରକମର ବିରି ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହି ବଡିର ଗୁଣବତ୍ତା, ସ୍ଵାଦ ଅନ୍ୟ ବିରି ବଡ଼ିଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ । ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଅନ୍ୟ ବଡି ନେବାକୁ ଇଛା କରିବେନି । ତେବେ ଏହି ବଡି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମେସିନରେ ଶୁଖାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଏହି ନିଆରା କୌଣଳ ହିଁ ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ବଡିକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ।"

Puri Minati Sahu Radha Randhuni brand Badi
ପୁରୀ ମିନତି ସାହୁଙ୍କ ରାଧା ରାଧୁଣି ବିରି ବଡି (ETV Bharat Odisha)

Puri Minati Sahu Radha Randhuni brand Badi
ପୁରୀ ମିନତି ସାହୁଙ୍କ ରାଧା ରାଧୁଣି ବିରି ବଡି (ETV Bharat Odisha)

କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନନେଇ ମିନତି ଓ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଓ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଳରେ ଏହା କରିପାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ମିନତି ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଅଧିକ ବିରି ବଡି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ, ମେସିନ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ସରକାର ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ହାତ ବଢାନ୍ତି ତେବେ ମିନତି ତାଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିରିବଡି 'ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ' ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ପାରିବେ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିବେ । ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ବିରି ବଡି ଏକ ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

