ପୁରୀରେ ପୁଣି ସାଇବର ଠକେଇ: ନକଲି ଓ୍ବେବସାଇଟରେ ଭକ୍ତନିବାସ ବୁକିଂ କରି ଭକ୍ତ ହଟହଟା
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ଭକ୍ତ ନିବାସ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ।
February 18, 2026
Puri Cyber Fraud ପୁରୀ: ପୁଣି ମାତିଲେ ସାଇବର ଅପରାଧୀ । ଟାର୍ଗେଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଭକ୍ତନିବାସ । ଭକ୍ତନିବାସରେ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ନାମରେ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ପୁଣି ଠକେଇ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ, ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ରୁମ୍ ବୁକ କରି ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ଭକ୍ତନିବାସ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ।
ପୁରୀରେ ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭକ୍ତନିବାସ ନାମରେ ନକଲି ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ । ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାର ଶିକାର ପାଲଟୁଛନ୍ତି । ଏହି ଠକମାନେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଭକ୍ତ ନିବାସର ଫଟୋ ଏବଂ ରୁମର ଫଟୋ ନକଲି ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ । ଯାହାକି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜନତା:
ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ସହରରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହୋଟେଲ ରହିଛି । ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି । ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକର ନକଲି ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି କମ୍ ଦାମରେ ରୁମ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କରିବା ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବିନା କୌଣସି ଯାଞ୍ଚରେ ଅନଲାଇନ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଘଟଣା ସଚେତନତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ।
2025ରେ ସାଇବର ଠକେଇ ରିପୋର୍ଟ:
- ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲା - ୩୧ଟି
- ଗିରଫ- 8 ଜଣ
- ନକଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ- ୨୩୦
- ନକଲି ୱେବସାଇଟ - 70
- ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ- ୫୮.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ନକଲି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର- ୬୪
- ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଗିରଫ- 2 ଜଣ
- ହେଲ୍ପ ଲାଇନ - ୮୨୮୦୪୯୧୩୦୦
୨୦୨୩ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ଆଳରେ ସାଇବର ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତେବେ ସାଇବର ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଲେ ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ୮୨୮୦୪୯୧୩୦୦ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ୱରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ନକଲି ଓ୍ବେବସାଇଟରେ ବୁକିଂ କରି ହଟହଟା:
ଜଣେ ଅଣଓଡିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ବର୍ମା ଭକ୍ତନିବାସର ନକଲି ଓ୍ବେବସାଇଟରେ ବୁକିଂ କରି ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆଶୁତୋଷ, ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରୁ ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଇପ୍ ନାମକ ଏକ ଓ୍ବେବସାଇଟରେ ପୁରୀରେ ଥିବା ଭକ୍ତନିବାସ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୪,୬୦୦ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଟାଉନ ଥାନା ନିକଟରେ ଥିବା ନିଳାଦ୍ରୀ ଭକ୍ତନିବାସ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହୋଇନଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏଣୁ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକର ନକଲି ଓ୍ବେବସାଇଟ ଖୋଲାଯାଇ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ