ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା; ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଦାବି କଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ

ଘଣ୍ଟାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରୀ ସହରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା । ସହରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଦାବି କଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

PURI WATER LOGGING ISSUE
ପୁରୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 7:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ପୁରୀରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ । ରଥଯାତ୍ରା ଓ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଡ୍ରେନଜ୍ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ପୁରୀ । ହେଲେ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପୁରୀ ସହର ହୋଇପଡୁଛି ବେହାଲ୍ । ସବୁଆଡ଼େ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଜନ ଜୀବନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଉଛି । ପୁରୀରେ ଏଭଳି ଦୂରାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ପୁରୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ପୌରପାଳିକାରୁ ମହାନଗର ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ମହାନଗର ନିଗମ ହେଲେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ମିଳିଥାଏ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ । ସେପଟେ ସହରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଦାବି କଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।

ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନା ଠିକରେ ସଫେଇ ହୋଇ ପାରୁଛି ନା ନୂଆ ଡ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁଛି । ଫଳରେ ଡ୍ରେନଜ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ବଡଦାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ରାସ୍ତାରେ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ଜନ ଜୀବନ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାହି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ସଙ୍ଗିନ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ସହ ମରାମତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

PURI WATER LOGGING ISSUE
ପୁରୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ବଡଦାଣ୍ଡ ଓ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫେଇ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନପାରି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳରେ ପଶି ଯାତାୟାତ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଏଣୁ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହର ନକରି ବାସ୍ତବରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରାଯାଇ ଡ୍ରେନଜ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

PURI WATER LOGGING ISSUE
ପୁରୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)


ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ସହରକୁ ଏକ ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରୀୟ ସହରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି । କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ ଏବଂ ଚିଲିକାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍କିଟ କରିବା କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ମାତ୍ର ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରୀ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହାଲ ହୋଇପଡୁଛି । ଗତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ପୁରୀ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା । ପୁରୀକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହା ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ବଡ଼ ଦୁଃଖ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇନାହିଁ । ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି । ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ସହରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ନକରନ୍ତି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।"



PURI WATER LOGGING ISSUE
ଅଫିସରେ ପଶିଲା ପାଣି (ETV Bharat Odisha)

ଖଣ୍ଡିଆବନ୍ଧ ବାସିନ୍ଦା ମାଗା ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ରଥଯାତ୍ରାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବାରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା । ୨୦୦ ପରିବାର ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ୍ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ଜଳ ରହି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଷଧର ସାପ, ଜଳଜୀବ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନପାରି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଡ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ ହେଉ ।"



PURI WATER LOGGING ISSUE
ପୁରୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଲେ। ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକରେ ସରକାର ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ଆଲୋଚୋନା ପାଇଁ ଡାକିଲେନି । କେବଳ ପ୍ରଶାସନର ଚାଟୁକାରିତା କରୁଥିବା କିଛି ତଥା କଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୈଠକକୁ ଡକାଗଲା । ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚୋନା ହେଲାନାହିଁ । ଫଳରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବାଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ବଡଦାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ବିଭିନ୍ନ ସାହି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । "

PURI WATER LOGGING ISSUE
ପୁରୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଥିଲା । ରଥଯାତ୍ରାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ନୂଆ କମିଶନର ଆସିଲେ । ହେଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ । କେବଳ ଗରିବ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଛଡା ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କମିଶନର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ । ନଳା ସଫେଇ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଲେନାହିଁ। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି । ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ବର୍ଷା ରହିଛି । ଯଦି ସହରର ସଫେଇ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ସୁଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।"

PURI WATER LOGGING ISSUE
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆମେ ହାଇ ପାୱାର ମୋଟର ପମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ । ଏଣୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥିଲ । ତେବେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ନୂଆ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ସହ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି । ସର୍ଭେ ଶେଷ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପୁରୀ ସହର ସମେତ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ଡ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀ ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି; ମହାନଗର ନିଗମର ଖାମଖିଆଲ ନୀତିକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ କଡା ସମାଲୋଚନା - ପୁରୀ ସହର ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା



ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI WATER LOGGING
PURI DRAINAGE PROBLEM
PURI MASTER PLAN DEMAND
ପୁରୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା
PURI DRAINAGE CRISIS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.