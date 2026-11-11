ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ଟେନସନ; କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପଲିଥିନ କଟକଣା, ଆକ୍ସନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ
ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ବଣଭୋଜି ! ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା । ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 11, 2026 at 7:04 PM IST
ପୁରୀ: ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ । ଆଉ ମାତ୍ର ୨ ମାସ ରହିଲା ନବବର୍ଷ । ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଜମିଲାଣି ବଣଭୋଜି ଆସର । ତେବେ ବଣଭୋଜି ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅବାଧ ବଣଭୋଜି ଯୋଗୁଁ ପଲିଥିନ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବେପରୁଆ ଭାବେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଫଳରେ ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ବିପଦରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ । ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ । ପରିବେଶବିତଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ । ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସ୍ବଚ୍ଛତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ।
ସ୍ବଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି-
ଭୋଜି ସରିବା ପରେ ସ୍ବଛତାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ପଲିଥିନ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଖାଦ୍ଯ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନାନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ଖାଦ୍ଯ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସି ହରିଣ ଓ ଅନ୍ଯ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ପଲିଥିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ତାଳବଣିଆ ଜଙ୍ଗଲ ସହରବାସୀଙ୍କ ଡମ୍ପିୟାର୍ଡ !
ସେହିପରି ତାଳବଣିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ପୁରୀ ସହର ବାସୀଙ୍କ ଡମ୍ପିୟାର୍ଡ ପାଲଟିଛି । ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାମାର୍ଗ ରାସ୍ତାର ୮୭ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି । ତେବେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଭୋଜି କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସବୁ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପୁରୀ ବନ ଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦାବି-
ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ମତରେ, ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜିବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ତାଳବଣିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବାଧରେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି । ଭୋଜି ସରିବା ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି । ପଲିଥିନ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସୁଥିବା ହରିଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଥିବା ପଲିଥିନ ପୁଡିଆ ଖାଇ ନାନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍-
"ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜି କରିବା ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଉ । କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉ । ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ପାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ । କେବଳ ନିୟମ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଜ କରାଯାଉ । ଏବେ ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଆରଂଭ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଉ । ମୁଁ ପୁରୀ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ଏକ ବୈଠକ କରି କିଭଳି ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଏକ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରିବେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ଯ କରନ୍ତୁ," କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା ।
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ-
ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବ ବର୍ଷ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କକୁ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ପଲିଥିନରେ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟ ହରିଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେହି ପଲିଥିନ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆକୁ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅବାଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଜିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲେ ପ୍ରସାଶନର ମଧ୍ଯ କିଛି ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ଆସିବ । ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ମାନେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାଶନକୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ । ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପରିବେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ।
ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ଭୂତଳ ଜଳ-
ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପରିବେଶ ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଜୋରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି । ଲୋକେ ପଲିଥିନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କଠିନ, ନିର୍ମାଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ତାଳବଣିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତାଳବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧୁର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆବର୍ଜନା ଜମିଲେ ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସ୍ବଚ୍ଛତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ -ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଛି ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ତାଳବଣିଆ ଏବଂ ଭୂଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡୁଥିବା ପଲିଥିନ ଏବେ ହରିଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜୁଛି । ଏହା ଉପରେ ମତ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପରିବେଶକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅବାଧରେ ଯେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଣଭୋଜି ହେଉଛି ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚୋନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏବେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ସମଗ୍ର ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଲୋକ ମଧ୍ଯ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସ୍ବଚ୍ଛତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ । ସବୁ ବଣଭୋଜି ସ୍ଥଳକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ରଖିବେ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବଦଳିବ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣର ଦୃଶ୍ୟପଟ: ୧୫ କୋଟିରେ ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବାଲୁକା କଳା ପାର୍କ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ