କଟକ SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

Puri District Head Hospital Fire Safety System Inspection
କଟକ SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 16, 2026 at 5:49 PM IST

ପୁରୀ: କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଓ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇ ଆଇସିୟୁ, ଓଟି, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ବିଲ୍ଡିଂ ସହ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ (ETV Bharat)

ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ:

ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ନିଆଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦାରଖ କରି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକିଛି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି:

ସେପଟେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରାଯାଉ । ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ରଖାଯାଉ । ଏହି ଟିମ୍, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମେଡିକାଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବ । ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ କିଭଳି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିହେବ ସେନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ । ପୁରୀ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହୁଥିବା ହୋଟେଲ, ଲଜିଂରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଉ ।

ସାମାଜିକକର୍ମୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବାରିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ । ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ କିଭଳି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିହେବ ସେନେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ।


ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ସେହିପରି ହଠାତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ନିଆଁକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ଆୟତ୍ତ କରିହେବ ସେନେଇ ମେଡିକାଲରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ତାଲିମ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକକର୍ମୀ ଓ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ।

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଥିବା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ଛଅ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ବହୁ ଉଚ୍ଚତମ ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପର ମହଲାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ‌ । ତେଣୁ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ବିଲ୍ଡିଂଗୁଡିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ସମସ୍ୟାର ତାଲିକା:

ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକେ ଯାହା କିଛି ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏହାର ତାଲିକା କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ମେଡିକାଲରେ ଏକ ମକ ଡ୍ରିଲ୍ କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବେଳେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ କିଭଳି ଆୟତ୍ତ କରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ସହରରେ ଥିବା ବଡ ବିଲ୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ ।"

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅଧିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଯାହା କିଛି ଆଉ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛୁ । ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ।

ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ:

ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ, ପୁରୀ ଏସପି, ମେଡିକାଲ ପରିଚାଳକ, ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଆଉ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସବୁ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କମିଟି ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହରରେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ରହିଛି ତାହାର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

