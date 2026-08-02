ଭାର୍ଗବୀ, କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିଛି; ବଢିଲା ଧନୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା
ଧନୁଆରେ ବନ୍ୟାଜଳ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : August 2, 2026 at 11:05 PM IST
ନିମାପଡ଼ା (ପୁରୀ): ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ କୁଶଭଦ୍ରା, ଭାର୍ଗବୀ ଓ ଧନୁଆ ଆଦି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାଫଳରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି । ନିମାପଡ଼ା ଠାରେ କୁଶଭଦ୍ରା ଜଳସ୍ତର କମି ଯାଇଛି । ତିନିମୁହାଣୀ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ବଳଙ୍ଗାଠା ଠାରେ ବିପଦସଙ୍କେତ ୧୦.୪୨ ମିଟରରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଅଚ୍ୟୁତପୁର କାଜ ଦେଇ ଧାରୁଆ ନଦୀକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଯାହାଫଳରେ ଧନୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ନିମାପଡା ଗୋପ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ ମାଛପୂର, ଶଗଡା, ଧନୁଆ, ବଡ଼ଶିରିବିଳା, କୋଠକୁସାଙ୍ଗ, ଧଳେଶ୍ୱର, ରାହଁଗୋରଡ଼ା, ପ୍ରଭୃତି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି ।
ଧନୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଧନୁଆ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ମାଛପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଧନୁଆ, ଶୁନୁଗୋରୋଡ଼ି, ଦେଖେତା, ତିହସାହି, ବରିହାପଡ଼ା, ବଉଳପଦା, ବଣିଆସାହି, ଆଙ୍କୁସପୁର, ଜଇନାବାଦ, କେରେଶିଆବିନ୍ଧା, ବାରାଗୋରଡା ଆଦି ଗ୍ରାମ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛି । ଶତାଧିକ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ନିମାପଡା ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାଶ ବୁଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝୁଛନ୍ତି । ନିମାପଡା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଧନୁଆ ବନ୍ୟାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଏବେ ଭାର୍ଗବୀ ଓ କୁଶଭଦ୍ରାରେ ପାଣି କମିଛି କିନ୍ତୁ ଧନୁଆରେ ପାଣି ବଢ଼ିଛି । ହୀରାକୁଦର ୨୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଇଛି ସେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଚ୍ୟୁତପୁର କାଜରେ ପାଣି ବଢ଼ିବ । ତିନି ମୁହାଣୀ ଖୋଲା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁଆରୁ ପାଣି କମିବ ନାହିଁ । ଧନୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାରୀ ସ୍ଥରରେ ବିଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କମ୍ ଅଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ୟା ହୋଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା କରିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ । ଗତକାଲି ଠାରୁ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, ଡାକ୍ତର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସବୁ ଠାରୁ ବଡ କଥା ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ।ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବାର ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବ । ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ।"
ଧନୁଆ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତି ଗ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ କୁହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସଗଡା, ବଡମାଛପୁର, ସାନମାଛପୁର, ବଉଳପଦା, ସୁନୁଗୋରୋଡ଼ି, ଦେଖତା ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି । ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧାନ ଚାଷ ଏବଂ ପନିପରିବା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ସରକାର କଣ କରିବେ ସରକାର କଣ ଚାଷୀକୁ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବପାରିବେ, ସରକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ ।
ଧନୁଆ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତି ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି ଗାଁ ରହୁଛି , ଆଙ୍କସପୁର ମାଛପୁର, ରେଙ୍ଗାଳ, ସଗଡା ,ସୁନୁଗୋରୋଡ଼ି, ଦେଖତା ରହୁଛି ସବୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ ଓ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା । ଏବେ ପାଣି ବଢୁଛି ବନ୍ୟା ଏଠି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଏଠାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ସରକାର ଆଜ୍ଞା କେତେ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବେ ଚାଷୀ ସବୁ ବେଳେ କ୍ଷତି ସହୁଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା