ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମେରାଇନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସନ୍ଧିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଲେ ପୋଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ତଟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମେରାଇନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
Published : November 22, 2025 at 10:07 PM IST
ପୁରୀ: ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନେ ଭାରତରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନେ ନକଲି ଆଧାରକାର୍ଡ, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନକଲି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର କରି ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି।
ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଞ୍ଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର
ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଜଳପଥ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ କଡା ନଜର ରଖିଛି। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେରାଇନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି।
ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସଚେତନ
ସମୁଦ୍ର ପଥରେ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ମେରାଇନ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଯାଇ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶାଳ ୫୭୪ କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମି ଥିବା ବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନଜର ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଆମ ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ତଥା ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଇ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ପ୍ରତିନିଧି (ଏସପିଓ) ଭାବେ ଛଦ୍ମ ବେଶ୍ ରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ତଟ ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲା ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ପୁରୀର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ତଟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମୂଳ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମେରାଇନ୍ ଥାନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ। କେବଳ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସ କେତେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ରଖାଯାଉ। ଲୋକମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ସୂଚନା ଦେଇ ପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ପୋଲିସ ନିଜର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଚିତ୍। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ୍। କେବଳ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପୋଲିସ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ଅଧିକ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍।"
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ସଭାପତି ବାବୁଲା ପ୍ରସାଦ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି,"ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଆସୁଛୁ, ଯେଉଁ ମେରାଇନ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ। ଉଚ୍ଚ ମାନର ବୋଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀ ରଖାଯାଉ। ତେବେ ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ବୈଠକ କରି ସଚେତନ କରୁଛୁ । ସମୁଦ୍ରରେ ଅବା କୌଣସି ବସ୍ତିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ।"
ଓଡ଼ିଶାରେ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଓଡ଼ିଶାର ୫୭୪ କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମି ରହିଛି। ମୋଟ ୬ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮ଟି ମେରାଇନ ଥାନା ରହିଛି । ୨୦୦୮ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମେରାଇନ ଥାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୮ଟି ଥାନାରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ବୋଟ୍ ରହିଛି ସମୁଦ୍ରରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି। ୧୦ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜାହାଜ ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଜାହାଜ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ୨୭ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯେ କୌଣସି ଅଜଣା ଡ୍ରୋନ ଆସିବ ତାହାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଜାମ କରି ଡ୍ରୋନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ୧୭୦ ଜଣ ଏକ୍ସ ଆର୍ମିଙ୍କୁ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ୨୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପୋଲିସକୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ୧୪୦ ଜଣ ଏସପିଓଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବେଶରେ ରହି ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପୋଲିସକୁ ଦେବେ।
ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି,"ଆମ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ସମୁଦ୍ର ପଥର ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ । କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ନାଭି ସହିତ ସମନ୍ଵୟ ରଖି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛୁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ପ୍ରବେଶକରି ବିଭିନ୍ନ ନକଲି ପରିଚୟପତ୍ର କରି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଣୁ ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇଙ୍କ ସହାୟତାରେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଅବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଚୁ। ପୋଲିସ ଓ ଜନତା ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୂରତା ରହିଚି ତାହାକୁ ଦୂର କରି ପୋଲିସ ଓ ଜନସାଧାରଣ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସଚେତନ କରୁଚୁ। ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ୍ ମାନବ ସମ୍ବଳ ରହିଚି। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଉପୋଜୋଗ କରି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ।"
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୁଶିଲ ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାହାର ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଜ ସହ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୂଳ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଇ ସବୁ ଯାଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କେହି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଥିବା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ନାହିଁ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର; ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 'ସାଗର କବଚ', ସାମିଲ ହେବ ICGS ଗୋପାଳପୁର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ