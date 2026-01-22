ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍; 72 ଜଣ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାସକ ଦରମା ବନ୍ଦ
ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ । ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ନଦେବାରୁ ୭୨ ଜଣ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାସକ ଦରମା ବନ୍ଦ ।
Published : January 22, 2026 at 7:51 PM IST
ପୁରୀ: ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୭୨ ଜଣ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଏକମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ । ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଦରମାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ । ଚିଠି ଜରିଆରେ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ପାଢ଼ୀ । ବଜ୍ରାଘାତ ଏବଂ ସାପ କାମୁଡିଲେ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ହିସାବ ନଦେଇ ପାରିବାକୁ ଦରମା ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ । ଦୁଇଟି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 4500 ଟଙ୍କା ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବର୍ଷା ସମୟରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଥିରୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସାପ କାମୁଡିଲେ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଅବଗତ କରିବା ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ବଜ୍ରାଘାତ ସଚେତନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାପ କାମୁଡା ସଚେତନତା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ୨ ହଜାର ୫ ଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ନଦେଇପାରିବାରୁ ୭୨ ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଏକମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଚିଠି ହୋଇଛି । ବଜ୍ରାଘାତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ହିସାବ ନଦେବାରୁ ୩୮ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ଏବଂ ସାପକାମୁଡା ଲାଗି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ହିସାବ ନଦେବାରୁ ୩୪ ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।
