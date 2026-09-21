ଡେଲାଙ୍ଗ ଝାରପଡା ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ
ବେଆଇନ୍ ମୋରମ ପଥର ଚାଲାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡ଼େଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ।ଏପରିକି ହରିରାଜପୁର ଫାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ- ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : September 21, 2026 at 2:58 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ବେଆଇନ୍ ମୋରମ ପଥର ଚାଲାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡ଼େଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ,୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ମୋରମ ଓ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାରୁ ସର୍ବ ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା । ରାସ୍ତାର ଦୂରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ମହିଳା ଏକତ୍ର ହୋଇ ମରାମତି କାମ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଉକ୍ତ କାମ ସମୟରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ହରିରାଜପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ଫାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼:
ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହରିରାଜପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରୁ କୌଣସି କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଯୁବକ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝାରପଡା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେବି ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି," ଗତକାଲି ରାତିରେ ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷାରେ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଏକ ରାସ୍ତା ମରାମତିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଝଗଡ଼ା । ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ହରିରାଜପୁର ଫାଣ୍ଡିକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ନଥିଲା । ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ।"
ପୂର୍ବରୁ ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା:
ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ବେଆଇନ୍ ପଥର ଓ ମୋରମ ଖଣିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଜେସିବି ମେସିନକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ଥିବାବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କେଉଁଠୁ ସାହାସ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି; ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଦୁଇ ପକ୍ଷର ୫ ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପତ୍ନୀକୁ ପିଟି ପଟି ହତ୍ୟା ପରେ ସ୍ୱାମୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ! ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା