ETV Bharat / state

ଡେଲାଙ୍ଗ ଝାରପଡା ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ

ବେଆଇନ୍ ମୋରମ ପଥର ଚାଲାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡ଼େଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ।ଏପରିକି ହରିରାଜପୁର ଫାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ- ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

DELANG POLICE STATION
ଡ଼େଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଥାନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 2:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡ଼ା: ବେଆଇନ୍ ମୋରମ ପଥର ଚାଲାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡ଼େଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ,୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ମୋରମ ଓ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାରୁ ସର୍ବ ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା । ରାସ୍ତାର ଦୂରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ମହିଳା ଏକତ୍ର ହୋଇ ମରାମତି କାମ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଉକ୍ତ କାମ ସମୟରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ହରିରାଜପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

ଫାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼:

ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହରିରାଜପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରୁ କୌଣସି କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଯୁବକ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝାରପଡା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେବି ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି," ଗତକାଲି ରାତିରେ ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷାରେ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଏକ ରାସ୍ତା ମରାମତିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଝଗଡ଼ା । ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ହରିରାଜପୁର ଫାଣ୍ଡିକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ନଥିଲା । ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ।"

ପୂର୍ବରୁ ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା:

ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ବେଆଇନ୍ ପଥର ଓ ମୋରମ ଖଣିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଜେସିବି ମେସିନକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ଥିବାବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କେଉଁଠୁ ସାହାସ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି; ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଦୁଇ ପକ୍ଷର ୫ ଆହତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପତ୍ନୀକୁ ପିଟି ପଟି ହତ୍ୟା ପରେ ସ୍ୱାମୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ! ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

TAGGED:

ILLEGAL MORAM STONE TRANSPORT
ILLEGAL STONE MINING ODISHA
ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ପଥର ମାଡ
ଝାରପଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ
DELANG GROUP CLASH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.