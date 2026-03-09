ପୁଣି ବୋମା ଭୟ, ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍
ପୁରୀ କୋର୍ଟରେ ବୋମା ଥିବା ନେଇ ଆତଙ୍କ । କୋର୍ଟକୁ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଛି । ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଓ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡର ତନାଘନା ଜାରି ।
ପୁରୀ କୋର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
Published : March 9, 2026 at 1:04 PM IST
Bomb Threat Puri Court ପୁରୀ: ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ । ଆଜି(ସୋମବାର) ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଛି । ଅଜଣା ମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତର୍ଜମା କରୁଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଓ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ ପହଞ୍ଚି ସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୁଣି ବୋମା ଧମକ ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 06ରେ ବୋମା ଥିବା ନେଇ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ମିଳିଥିଲା ।
ନିକଟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଆସିଥିଲା ।
