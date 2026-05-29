ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି; ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହର, ସିସିଟିଭି ରଖିବ ନଜର
ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷିଆ, ଚାଇନା, ଇରାନ୍, ସାଉଦିଆରବ, ୟୁଏଇ ସମେତ ୧୧ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୁରୀରେ ଥିବା ତାଜ୍ ରିସର୍ଟରେ ରହିବେ। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 29, 2026 at 5:32 PM IST
ପୁରୀ: ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର । କାରଣ, ପୁରୀର ତାଜ୍ ହୋଟେଲରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୩ରୁ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସମ୍ମିଳନୀ । ୧୧ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ । ଏହି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଏହି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ପୁରୀ ସହରକୁ ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରଖାଯିବ । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ତାଜ୍ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷିଆ, ଚାଇନା, ଇରାନ୍, ସାଉଦିଆରବ, ୟୁଏଇ ସମେତ ୧୧ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୁରୀରେ ଥିବା ତାଜ୍ ରିସର୍ଟରେ ରହିବେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଦ୍ବିତୀୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ରହିବେ। ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ହୋଟେଲର ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥଳକୁ ସିସିଟିଭି ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ। ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ମୁତୟନ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, 'ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଆସିବେ । ତାଜ ହୋଟେଲରେ ବ୍ରିକ୍ସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜରୁରୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ବିଦେଶରୁ ଅତିଥି ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବୁ । ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିବ। ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ହେବ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ; ଜୁନ୍ 3ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BRICS ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର 'ୱାର୍କିଂଗ୍ରୁପ୍' ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରିକ୍ସ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ; ବିଶ୍ୱ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଉପରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ