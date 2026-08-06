ଖୁବଶୀଘ୍ର ରଥ ଚକ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା; ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ, ଚଳିତବର୍ଷ ବଢିବ ଚକ ଦର !
2025 ମସିହାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଗୋଟିଏ ଚକର ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଲାମୀ ମୂଲ୍ୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 6, 2026 at 9:05 PM IST
ପୁରୀ: ଶେଷ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା । ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ତିନିରଥ ଏବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ତିନି ରଥର ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତିନି ରଥର ଚକ, ପ୍ରଭା, ଗୁଜ ଏବଂ ଅସୁଆରୀକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଲାମ କରାଯିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ଚଳିତବର୍ଷ ପାଇଁ ରଥ ଚକ ସହିତ ରଥର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ନିଲାମ ନେଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ । ଏପଟେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ତିନି ରଥର ଚକ ।
କିପରି କିଣିପାରିବେ ରଥ ଚକ ?
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥ ଚକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନିଲାମୀରେ ଭାଗ ନେଇ ଏବଂ ନିଲାମୀରେ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅବା ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରଥ ଚକ ସହିତ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କିଣିପାରିବେ । ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁପାଳନ କରି ରଥ ଚକ ଏବଂ ରଥର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ କିଣିପାରିବେ ।
ଗତବର୍ଷ ରଥ ଚକର ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଲାମୀ ମୂଲ୍ୟ-
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଗୋଟିଏ ଚକର ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଲାମୀ ମୂଲ୍ୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥର ଚକ ଦୁଇଲକ୍ଷ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥ ଚକର ମୂଲ୍ୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ରଥର ଗୁଜ ଏବଂ ଅସୁଆରୀର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟା ପିଛା ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ରଥର ପ୍ରଭା ପିଛା ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା । ରଥ ଚକ ଏବଂ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଚଳିତବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦାମ୍ ସ୍ଥିର ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ରଥ ଚକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନିଲାମ ନେଇ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ତିନି ରଥର ଚକ-
ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏନେଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଚକ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆହୁରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ-
ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବକ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଚକ ସ୍ଥାନ ପାଇବ । ଏନେଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଚକ ଦେଖିବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର ଚକ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଆବେଦନ ଆସୁଛି । ପ୍ରଥମେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ଚକ ଦେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉ । ଚକ ଦର ମଧ୍ୟ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଦର ରଖାଯାଉ । କାରଣ ଅନେକ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଧିକ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।"
ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଲାମ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା-
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଚକ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବର ର ବିଷୟ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସାରା ବିଶ୍ଵ ବ୍ୟାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ରଥ ଚକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ନିଲାମ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ହେବ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ନିଲାମ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଚକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶୋଭା ପାଇବ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ତିନି ରଥର ତିନି ଚକ, ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଲେ ସମ୍ମତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ