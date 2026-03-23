ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାର୍କ, ଶୌଚାଳୟ ଓ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା

ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାର୍କ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଜିମ ଉପକରଣ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଦୋଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି (ETV Bharat)
Published : March 23, 2026 at 11:04 AM IST

ପୁରୀ: ପୁରୀ ସହରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି । ଏହାର ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ପାର୍କ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ, ଶୌଚାଳୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଖୋଲା ଜିମ, ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋଳି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ସେସବୁ ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ।

ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାର୍କ:

ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି । କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯାଇନାହିଁ । ଫଳରେ ଏହି ପାର୍କ ଏବେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଉପୋଯୋଗୀ ହୋଇ ନାହିଁ । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପାର୍କରେ ଲାଗିଥିବା ଓପନ ଜିମ ଉପକରଣ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଦୋଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ଶୌଚାଳୟ, ମଟର ପମ୍ପ ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପରେ ମହିଳାମାନେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:

ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଶୌଚାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଲା ପଡ଼ିଛି । ପାର୍କ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଓପନ ଜିମ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହୁଁ । ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପାର୍କକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯାଉ ।"

ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା (ETV Bharat)

ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜମୁୁଛି ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଆଡ୍ଡା:

ଶୌଚାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଖୋଲାରେ ଶୌଚ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ବେଳାଭୂମି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଶୌଚାଳୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ପାର୍କରେ ଲାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ପାର୍କ ଭିତରେ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଚୋରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନିୟମିତ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉନାହିଁ । ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ପାର୍କ, ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ, ଶୌଚାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ବାସିନ୍ଦା ବିସ୍ମୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ । ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାର୍କ ଓ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ । ଏଥି ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ । ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ, ଶୌଚାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ମହିଳାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାର୍କ୍‌ରେ ଆଡା ଜମାଇ ନିଶା ସେବନ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବାରର ସହ ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ । ଯାହାକି ଅତି ଦୁଃଖ ଦାୟକ ଘଟଣା ।"

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାବି:
୨୦୨୧ ମସିହାର ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୦୨୩ରେ ଏହି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଏହି ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପାର୍କ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦଘାଟନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପାର୍କକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି । ପୁରୀକୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ସେଣ୍ଟରର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିରେ ହୋଇଥିବା ପାର୍କ, ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ, ଶୌଚାଳୟ, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ଉପକରଣ, ଜିମ ଉପକରଣ ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ । ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୋଲାଯାଉ ନଥିବାରୁ ସବୁକିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଛି । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି । ଉଭୟ ସରକାର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ, ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପାର୍କକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲାଯାଉ ।"
ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମଗର ଧନାଜି ରାୟଶୋ କହିଛନ୍ତି, "ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପାର୍କ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ, ଶୌଚାଳୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂର କରାଯିବ ।"

