ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାର୍କ, ଶୌଚାଳୟ ଓ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା
ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାର୍କ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଜିମ ଉପକରଣ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଦୋଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : March 23, 2026 at 11:04 AM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ସହରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି । ଏହାର ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ପାର୍କ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ, ଶୌଚାଳୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଖୋଲା ଜିମ, ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋଳି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ସେସବୁ ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ।
ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାର୍କ:
ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି । କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯାଇନାହିଁ । ଫଳରେ ଏହି ପାର୍କ ଏବେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଉପୋଯୋଗୀ ହୋଇ ନାହିଁ । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପାର୍କରେ ଲାଗିଥିବା ଓପନ ଜିମ ଉପକରଣ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଦୋଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ଶୌଚାଳୟ, ମଟର ପମ୍ପ ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପରେ ମହିଳାମାନେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:
ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଶୌଚାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଲା ପଡ଼ିଛି । ପାର୍କ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଓପନ ଜିମ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହୁଁ । ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପାର୍କକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯାଉ ।"
ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜମୁୁଛି ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଆଡ୍ଡା:
ଶୌଚାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଖୋଲାରେ ଶୌଚ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ବେଳାଭୂମି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଶୌଚାଳୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ପାର୍କରେ ଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ପାର୍କ ଭିତରେ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଚୋରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନିୟମିତ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉନାହିଁ । ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ପାର୍କ, ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ, ଶୌଚାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ବାସିନ୍ଦା ବିସ୍ମୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ । ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାର୍କ ଓ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ । ଏଥି ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ । ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ, ଶୌଚାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ମହିଳାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାର୍କ୍ରେ ଆଡା ଜମାଇ ନିଶା ସେବନ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବାରର ସହ ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ । ଯାହାକି ଅତି ଦୁଃଖ ଦାୟକ ଘଟଣା ।"
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାବି:
୨୦୨୧ ମସିହାର ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୦୨୩ରେ ଏହି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଏହି ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପାର୍କ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦଘାଟନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପାର୍କକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି । ପୁରୀକୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ