ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଲା କାର୍; ୭ ବାଇକ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ଯମ !

ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଲା କାର୍; ୭ ବାଇକ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ଯମ !
କଟକ-ପୁରୀ ବାଇପାସ ରୋଡ୍ରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି କାର୍ । ଏକ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 12, 2026 at 12:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଟକ-ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଏକ କାର୍ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି । କାରଟି ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ସହ ୭ଟି ବାଇକ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ଯମ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ର ଏକ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ପୋଲିସ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକ ଓ କାରକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଛି । ତେବେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏନେଇ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାଧିକାରୀ ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛୁ । ଏଯାଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇନାହିଁ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ । ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"
ହତ୍ୟା ଉଦ୍ଯମ ଅଭିଯୋଗ:
ଏହି ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିଛି । ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଢାବାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁବକଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ପରେ କାର୍ ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ହେଲେ ପୋଲିସ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ (EV) କାରଟି ଧଉଳି ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ମାଡିଆସିଥିଲା । ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୁବକକୁ କାବୁ କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏପରିକି ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟ୍ରଲରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍: ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର, ୧୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ
ଜୀବନ ନେଲା ରିଲ୍ସ ନିଶା ! ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥରେ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ନାବାଳକ ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର