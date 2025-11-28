ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରିବେ ଲଢୁଆ ବକ୍ସର; ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ, ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ

ପୁରୀରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ଵାଗତ ।

ପୁରୀରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 28, 2025 at 7:27 PM IST

ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ । କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ଉନ୍ନତି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପୁରୀରେ କୁସ୍ତି ଓ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ । ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ହେବ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ।

ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ତୁରନ୍ତ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହରର ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡା ହେଉଛି କୁସ୍ତି । ଏଠାରେ ଘରେ ଘରେ କୁସ୍ତି ଖେଳର‌ ଅନେକ ଚାହିଦା ରହିଛି ।‌ ଅନେକ ଦକ୍ଷ କୁସ୍ତି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସହରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପୁରୀର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅନେକ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ଏଣୁ ପୁରୀରେ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶର ଗୌରବ ବଢାଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି କୋଚ୍ ଏବଂ ଖେଳାଳି ।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ପୋଟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବକ୍ସିଂ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ଵାରା ଅନେକ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହାସଲ କରି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ।‌ ତେବେ ଗତ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଠାତ୍ ପୁରୀରେ ବକ୍ସିଂ ହଷ୍ଟେଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ବେଶ୍ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ପୁରୀର ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ନିଜସ୍ବ ଉଦ୍ୟମରେ ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ଗଠନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ତାଲିମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ ବକ୍ସିଂ ହଷ୍ଟେଲ ସହ ଏକାଡେମୀ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବକ୍ସିଂ କୋଚ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର କୋଚ୍ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ପୁଣି ପୁରୀରେ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।‌ ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଖେଳାଳି ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ।
ପୁରୀରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)



ବକ୍ସିଂ କୋଚ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀରେ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛି । ପୁରୀରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଲେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଦେଶର ଗୌରବ ବଢାଇବେ । କେବଳ ପୁରୀ ନୁହେଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ । ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ୍ ସୁନାମ ଆଣିବ । ବକ୍ସିଂ ଖେଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ଖେଳାଳି ମେଡାଲ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ବକ୍ସିଂ ଖେଳକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ଅଧିକ ମେଡାଲ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ । କୁସ୍ତିର ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲେ କୁସ୍ତିରେ ବି ଅଧିକ ମେଡାଲ ଆସିପାରିବ ।"

ପୁରୀରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)

କୁସ୍ତି ଖେଳ ପୁରୀ ସହରର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କ୍ରୀଡା । କୁସ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ପୁରୀ ସହରର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ସେହିପରି ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂକୁ ନେଇ ଏକାଡେମୀ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ କ୍ରୀଡା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ସିନ୍ଥେଟିକ ଟର୍ଫ ପକାଯାଇ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)



ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ସରକାର ବହୁତ୍ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେବି ପୁରୀ ରେ କୁସ୍ତି ଓ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ମୁଁ ୨୦୧୧ ରେ ବକ୍ସିଂ ଖେଳରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲି । ୨୦୧୪ରେ ପୁରୀରେ ବକ୍ସିଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲି । ଏଣୁ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ଗଠନ ହେଲେ ବହୁତ୍ ଭଲ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ । ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ । ପୁରୀରେ ବହୁତ୍ ଭଲ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀରେ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ୍ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିପାରିବେ ।"

ପୁରୀରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)



ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ରୀଡା ବିଭାଗକୁ କହିଥିଲୁ । ସରକାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ କୁସ୍ତି, ବକ୍ସିଂ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ଖେଳକୁ ନେଇ ଏକାଡେମୀ ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଏକାଡେମୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

