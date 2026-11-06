ଗାଁକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନେଲେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ମଦ ପିଇ ଗାଁକୁ ଆସିବା ମନା, ନ ମାନିଲେ ୫ ହଜାର ଜରିମାନା
ନିଶା ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁରୀ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରୁ । ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 6, 2026 at 7:32 PM IST
ପୁରୀ: ଗ୍ରାମବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହୁଅନ୍ତୁ ଭକ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅତିଥି…ନିଶା ସେବନ କରି ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ନୋ-ଏଣ୍ଟ୍ରି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏହା କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି । ନିୟମ ନ ମାନିଲେ, ଗଣିବେ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ବୀରଗୋବିନ୍ଦ ପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ନେଇଛନ୍ତି ଏପରି ଐତିହାସିକ ନଷ୍ପତ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଗ୍ରାମବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକଜୁଟ । ଏଥିପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ତରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଫଳକ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରୁ ପୁରୀ ଯିବାବେଳେ ବାମ ପଟେ ପଡେ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର । ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ମା' ଦକ୍ଷିଣୀକାଳିଙ୍କ ପୀଠ । ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବର୍ଷସାରା ଗାଁରେ ଲାଗିଥାଏଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ । ଗାଁର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଉତ୍ତରପୀଢି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ । ଗାଁ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ମହାଜନ କୋଠ ନେଇଛି ଏଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ CCTV ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଖାଲି ମଦ ନୁହେଁ ତମାଖୁ ସେବନ କରି ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି କଟକଣା ।
ନିଶା ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁରୀ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରୁ । ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ କହନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗାଁର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାହାର.. ଯିଏ ବି ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଁକୁ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନିଶା ସେବନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଟିମର ସଦସ୍ୟମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ନଜର ରଖିବେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏଣୁ ନିଶା ସେବନ ନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭକ୍ତ..ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଆଶା କରୁଛୁ, ନିଶା ସେବନ ନକରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବେ। ଆମ ଗାଁର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ।"
ନିଶାଶକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ସିସିଟିଭି
ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦୀକ୍ଷିତ କହିଛନ୍ତି, "ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଚଳିତବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ମା'ଙ୍କ କାଳୀପୂଜା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେଉ । ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶା ମୁକ୍ତ ହେଉ। ଆମ ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ନିଶା ସେବନ କଟକଣା ନେଇ ଫଳକ ଲାଗିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସହିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ନିଶା ସେବନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗିବ ବୋଲି ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଗାଁକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି। ସବୁ ଗାଁ ନିଶା ମୁକ୍ତ ହେଉ, ଏହା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।"
ସମ୍ପ୍ରତି ଯୁବପିଢି ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଉଜାଡି ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ସତ୍ୟ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଗ୍ରାମକୁ ମଦ ଓ ତମାଖୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଡା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ।
ବିଗତ ଦିନରେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ନିଶା ସେବନ କରି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଖାଲି ନିଜର କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଫଳରେ ଗାଁକୁ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଭୟ କରୁଥଲେ। ତେଣୁ ଗାଁ ସମ୍ମାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚୁ ଗାଁର ନିଶାମୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା
ପୁରୀ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଆସୁଛି କାଳୀପୂଜା । ଏହି ଅବସରରେ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ଏଣୁ ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କଡା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଗାଁ ଲୋକେ । ନିଶାମୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ନିଶା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଅଣ୍ଟାଭିଡି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ପୁରୀ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାଳୀପୂଜା ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ଏଣୁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ଯୁବ ସମାଜ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେଉଛି। କାଳୀ ପୂଜାରେ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ବାରା ବେଶ୍ ସଚେତନ ହେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଶା ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ। ନିଶା ସେବନ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଅପରାଧ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅନେକ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଣୁ ନିଶା ସେବନ ଏକ ବ୍ୟାଧି। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମ ଗାଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେବ। ଆମେ ଆହ୍ବାନ କରୁଛୁ, ସବୁ ଗାଁ କମିଟି ନିଶା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଦ ବିକ୍ରିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ମଦମୁକ୍ତି ଯୁବ ବାହିନୀର ପ୍ରୟାସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଦମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ବ ନେଲେ ମହିଳା