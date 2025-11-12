ETV Bharat / state

ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ବର ୩୧୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା, NHAI ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ

ବେଆଇନ୍ କଟ୍ ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀକଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ।

ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ବର ୩୧୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା, NHAI ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ
ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ବର ୩୧୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା, NHAI ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2025 at 10:55 PM IST

ପୁରୀ: ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ୩୧୬ ନମ୍ୱର୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବେ ଯାତ୍ରୀ ଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ବଡ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଡିଭାଇଡରେ ବେଆଇନ କଟ୍, ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଖମା, ଗୁରୁତ୍ବପୁର୍ଣ ଛକ ଗୁଡିକରେ ଅନ୍ଧାର ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସୂଚନା ଫଳକ ନରହିବା ଯୋଗୁ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।

ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ବର ୩୧୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା, NHAI ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ମୁଖ୍ୟତଃ ସମଜାଜପୁର ଓଭର ବ୍ରିଜ ଠାରୁ ମାଳତୀପାଟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବ୍ଲାକ ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ବେଆଇନ କଟ୍ କୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସାଇନଏଜ୍ ତଥା ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇବା, ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଖାଲଖମାକୁ ମରାମତି ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକ ଗୁଡିକରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସାମାଜିକକର୍ମୀ ଅବଗତ କରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଶୁଣୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ୩୧୬ ନମ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସାମାଜିକକର୍ମୀ।

ବେଆଇନ୍ କଟ୍ ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ।
ବେଆଇନ୍ କଟ୍ ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। (ETV BHARAT ODISHA)

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆହତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟୋଲ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଉନ୍ନତି କରଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହିଭଳି ଅବହେଳା କରିବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ।

ବେଆଇନ୍ କଟ୍ ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ।
ବେଆଇନ୍ କଟ୍ ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। (ETV BHARAT ODISHA)



ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ସାମାଜିକକର୍ମୀ ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତୁଲାଉ ନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅଥଚ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରତି ୧୦ କିଲୋମିଟରରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆହତ ପଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଡିଭାଇଡରେ ବହୁ ବେଆଇନ କଟ୍ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଉକ୍ତ କଟ୍ ଦେଇ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡିରେ ମାଡ ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବେଆଇନ କଟ୍ ବନ୍ଦ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଯୋଗୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ରାସ୍ତା ଉପର ଠାଉରିଆ ମରାମତି କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଛକରୁ ହୋଇଥିବା ସି ବିଚ୍ ନୂଆ ବାଇପାସ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ସୁବିଧା କରିବେନି କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟୋଲ ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସବୁଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଅବହେଳାକୁ ଲୋକେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। ତୁରନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚାନା କରି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ଜାଇବେ।"

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀକଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀକଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। (ETV BHARAT ODISHA)

ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଛକରୁ ସି ବିଚ୍ କୁ ନୂଆ ବାଇପାସ ରାସ୍ତାରେ ସବୁଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁ ଲୋକେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅନେକ ବେଆଇନ କଟ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପଟେ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଗାଡ଼ି ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବେଆଇନ କଟ୍ ବନ୍ଦ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯିବ ଜରୁରୀ। କେତେକ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜାଣିନପାରି ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ହଟାଯାଉ। ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇବ।"

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀକଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀକଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। (ETV BHARAT ODISHA)
ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୩୧୬ରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୩୩୦ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ୧୬୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ଡିଭାଇଡରରେ ବେଆଇନ କଟ୍ ହେବା, ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୂଚନା ଫଳକ ନ ଲାଗିବା, ମୁଖ୍ୟ ଛକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବା, ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଖମା ରହିବା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋରୁଗାଈ ଶୋଇ ରହିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବିଶେଷ କରି ରୋଡ୍ ଡିଭାଇଡରରେ ଲୋକମାନେ ବେଆଇନ କଟ୍ କରି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଚାନକ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବେଆଇନ କଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକୀକରଣ ସହ ସୂଚନା ଫଳକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୩୧୬ ରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।
ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୩୧୬ ରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। (ETV BHARAT ODISHA)
ପୁରୀ ସହରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଏନ୍ ଏଚ ଆଇ ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲ ଖମା ରହିବ ନାହିଁ । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସୂଚନା ଫଳକ ଓ ସିଗନାଲ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିଗନାଲ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏନେଇ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଉନାହିଁ। ଅନେକ ବେଆଇନ କଟ୍ ରହିଛି।"
ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା
ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା (ETV BHARAT ODISHA)

ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁରଜ୍ କୁମାର ସିଂ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ କଟ୍ ରହିଛି। ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ବନ୍ଦ କରି ମେଡିଆନ ଲଗାଇଛୁ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ନ ମାନି ରାସ୍ତାରେ କଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ କଟ୍ ରଖାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଡିଭାଇଡର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ କଟ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରିଛୁ। ହେଲେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ କଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନୁ। କଟ୍ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ନେଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଆଇନ କଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଫ୍ଲାଏ ଓଭୋର ବ୍ରିଜ ଥାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାର କରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ତେବେ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯେଉଁ ଅଂଚଳରେ ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ରହିଛି ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରିଦେବୁ। ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
DEADLY PURI BHUBANESWAR HIGHWAY
NHAI
ILLEGAL CUTS IN HIGHWAY
DEADLY PURI BHUBANESWAR HIGHWAY

