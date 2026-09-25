ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ! ସ୍ଥାପନା ହେବ ୨୦ ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍, ୧୪ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍
ପୁରୀ ବିଚ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ । ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ହେବ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ । ନିୟୋଜିତ ହେବେ ୨୫ ମହିଳା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ। ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 25, 2026 at 6:01 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହୋଦଧି ସ୍ନାନ ହେବ ସୁରକ୍ଷିତ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବେଳାଭୂମି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ବିଶେଷ କରି ଏହି ବେଳାଭୂମିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବେଳାଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଖୋଲିବ ୨୦ଟି ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଓ ୧୪ଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍ :
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ୨୦ଟି ୱାଚ୍ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ଓ ୧୪ଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍ ଖୋଲିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ହୋଟେଲ୍ ମହୋଦଧି ସମ୍ମୁଖ ବେଳାଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଓ ଗୋଟିଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିନ ବେଳାଭୂମି ଯାଏଁ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । କେରଳର ବେଳାଭୂମି ଢାଞ୍ଚାରେ ଉଚ୍ଚ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡମାନେ ମୁତୟନ ରହିବେ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ । ବାଇନାକୁଲାର ଧରି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ । ଯଦି କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବେ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ୱାକିଟକି ଜରିଆରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ।
ନିୟୋଜିତ ହେବେ ୨୫ଜଣ ମହିଳା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ :
ପାଣି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯିବ, ସେଠାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଆଯାଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ । ଏହାପରେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିହେବ ।ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ତେବେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, ମହିଳାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୫ଜଣ ମହିଳା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମିରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ ।
ସମୁଦ୍ର ବୁଡି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା:
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ଡ଼ିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ୨୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ୨୦୨୪ରେ ୧୯ ଜଣ, ୨୦୨୩ରେ ୧୩ ଜଣ , ୨୦୨୨ରେ ୭ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଗତ ୪ ବର୍ଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ୬୩ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏଣୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
|ବର୍ଷ
|ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା
|୨୦୨୪
|୧୯
|୨୦୨୩
|୧୩
|୨୦୨୨
|୭
|ଗତ ୪ ବର୍ଷରେ
|୬୩
ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ : ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରାଜୀବ ଆରୋଡା କହିଛନ୍ତି," ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲୁ । ଏଥିସହ ବେଳାଭୂମିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତେବେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଚ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବିଚରେ ସେଭଳି କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ବିଚ୍ ଭଳି ରହିଛି । ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା ଉଚିତ୍ । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଉଚିତ୍ । ବେଳାଭୂମିରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟଏଡ ସେଣ୍ଟର୍ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ୍ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିକୁ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଳାଭୂମିରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ । ବିଚ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ।"
ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ହୋଟେଲିୟର:
ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ବିଚରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ବହୁତ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ବେଳାଭୂମିରେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ରହିଲେ ସମଗ୍ର ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡମାନେ ନଜର ରଖି ପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା କେହି ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯିବାର ଦେଖା ଯାଏ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ୱାକିଟକି୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରିବ ।ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଲୋକ ଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିହେବ । ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ରହିଛି । ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ । ଏଣୁ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ୍ ।"
କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ?
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବରୁ ଦିଗବାରେଣି ଛକରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଏଁ ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯ କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିନ ବେଳାଭୂମି, ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚ୍, ପିଙ୍କ୍ ହାଉସ ବେଳାଭୂମି ଓ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ୯ କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମି ରହିଛି ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ । ଏଣୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟର ଶିକାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ।"
ତାଳମେଳ ଅଭାବରୁ ଫେଲ୍ ମାରୁଛୁ ଯୋଜନା :
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି," ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଅନେକ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ତାହା ବହୁତ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ । ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ତାଳମେଳ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି । ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚୋନା କରି ବିଚର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ।"
ବେଳାଭୂମି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ :
ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି," ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୀ ।ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବେଳାଭୂମି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ୨୦ଟି ୱାଚ ଟାୱାର, ୧୪ଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍ ସ୍ଥାପନ ହେବ । ୱାଚ୍ ଟାୱାରର ଲାଇଫ ଗାର୍ଡମାନେ ରହି ସମଗ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ନଜର ରଖିପାରିବେ । କେହି ବୁଡ଼ିଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହେବ । ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହିଳା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ଲାଇଫ ଗାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଉପକରଣ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ବିଚ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି । ଏବେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ୧୬ଟି ସେକ୍ଟରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ମୋଟ ୯୮ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବେଳାଭୂମି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପୁରୀ:
ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ମସିହାର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ୫ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୫୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀକୁ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପୁରୀକୁ ୨.୪୩ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ୧.୧୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ଓ ୮୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ।
ଏହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରୀରେ ଉନ୍ନତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ସୁଦୀର୍ଘ ଏବଂ ମନୋଲୋଭା ବେଳାଭୂମି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଏବଂ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ୨୦୨୬ ଏବଂ ଓଡ଼ଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର 'ଥୀଙ୍କ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ୍ ଓଡ଼ିଶା' ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଅଧିକ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜ୍ଯ ସରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ:
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜେଟ୍ ସ୍କିଂ, ପାରାସେଲିଂ ଏବଂ କାୟାକିଂ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରାଯାଉଛି । ଏହାଛଡା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ବାଲିଘାଇ ବେଳାଭୂମିରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍, ଏବଂ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଚିଲିକାକୁ ନେଇ ସମନ୍ୱିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍କିଟ ସହିତ ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅଧିକ ରହଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ୫ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ; ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉଦ୍ଧାର ଉପକରଣ ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ହେବ ମହୋଦଧି ଆଳତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା-ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ