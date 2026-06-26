ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମଦ୍ବାରରେ ଓକିଲ ଓ ପୋଲିସ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଲେ ପୁରୀ ବାର ଆସୋସିଏସନ୍‌ର ଓକିଲ । ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଏବଂ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Bar Association Demand rights for Puri residents to enter Srimandir and provide facilities for darshan
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମଦ୍ବାରରେ ଓକିଲ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଲେ ପୁରୀ ବାର ଆସୋସିଏସନ୍‌ର ଓକିଲ । ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଏବଂ ଦର୍ଶନର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି (ETV Bharat)

ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍‌ରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ବାର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଓକିଲ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଓକିଲ ସଂଘ । ସେପଟେ ପୁରୀ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ସହ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସହରବାସୀ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଦାବି ପୁରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Puri Bar Association Demand rights for Puri residents to enter Srimandir and provide facilities for darshan
ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଏବଂ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି (ETV Bharat)
ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ଶରତ ରାୟଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ପାଇବା ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଅନେକ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମଦ୍ଵାର ଦେଇ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ପଶ୍ଚିମଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
Puri Bar Association Demand rights for Puri residents to enter Srimandir and provide facilities for darshan
ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଏବଂ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି (ETV Bharat)

ଶରତ ରାୟଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା । ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ଯ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମଦ୍ଵାରରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଲାଇନରେ ରହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀ ସହରବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମ ଦାବି ହେଉଛି, ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ । ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ।"

Puri Bar Association Demand rights for Puri residents to enter Srimandir and provide facilities for darshan
ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଏବଂ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବଉଳ କାଠ

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମକଡ୍ରିଲ, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PROTEST IN JAGANNATH TEMPLE
PURI SRIMANDIR
PURI RESIDENTS ENTER SRIMANDIR
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର
PURI DISTRICT BAR ASSOCIATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.