ପୁରୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ବଳିଆପଣ୍ଡାରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ
ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ମନୋରମା ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପବିତ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ପଲାରକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 24, 2026 at 10:25 AM IST
PURI BALIAPANDA MURDER CASE , ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା । ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପବିତ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମୃତ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର 'ମନୋରମା' ହୋଟେଲର ମାଲିକ। ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏପଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦନ କୁମାର ପଲାରକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ।
ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା:
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୋଗରେ, ଚନ୍ଦନ କୁମାର ପଲାର (୨୭)କୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି । ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବାରୁ, ପୋଲିସ ଚନ୍ଦନ ଉପରକୁ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁରୀ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି :
ଆହତ ଚନ୍ଦନକୁ ପୋଲିସ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଚନ୍ଦନର ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ପରିବାର ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ 'ମନୋରମା' ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପବିତ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ