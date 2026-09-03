ବଳିଆପଣ୍ଡା ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି; ମେଗା MRF ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୈନିକ 100 ଟନ୍ ଅଳିଆ ପୃଥକୀକରଣ ଟାର୍ଗେଟ୍
ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 3, 2026 at 9:33 PM IST
ପୁରୀ: ସ୍ଥାନୀୟ ବଳିଆପଣ୍ଡା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ବଳିଆପଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି । ନିର୍ମାଣ ହେବ ମେଗା ଏମଆରଏଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତିଦିନ 100 ଟନ୍ ଅଳିଆ ପୃଥକୀକରଣ ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ । ଏହି ମେଗା ଏମଆରଏଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଏମ୍ଆରଏଫ ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ଆବର୍ଜନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଡମ୍ପି ୟାର୍ଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମେଗା ଏମଆରଏଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ, ପୁରୀ ସହରରେ ଅନେକ ଅଳିଆ ଗଦା ଥିବା ବେଳେ ବଳିଆପଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଗଦା ସବୁଠୁ ବଡ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୧୦୦ ଟନର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସେଠାରେ ପଡୁଛି । ଅଳିଆ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିବାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି । ବଳିଆପଣ୍ଡା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ।
"ଅଳିଆ ପୃଥକୀକରଣ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ମେଗା ଏମଆରଏଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବହୁତ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ହେଲେ ପୁରୀସହର ବାସୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ," ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି । ଜନବସତି ଭିତରେ ଅଳିଆ ପାହାଡ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ୫ଟି ୱାର୍ଡର ହଜାର ହଜାର ବାସିନ୍ଦା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁ ଘରେ ରହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି । ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇ ଅଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇ ଆସୁଛି । ଏନଜିଟିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଳିଆଗଦାକୁ ପୁରୀ ସହର ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନି । ତେବେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ପ୍ରଥମେ ବଳିଆପଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଅଳିଆ ପାହାଡକୁ ସହର ବାହାରକୁ ହଟାଯାଉ । ସହର ବାହାରେ ମେଗା ଏମଆରଏଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇ ଅଳିଆର ପୃଥକୀକରଣ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଉ । ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏମଆରଏଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ । ପୂର୍ବ ଭଳି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ନ ରହିଯାଉ ।
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଏମ୍ଆରଏଫ ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୁରୀରେ କରାଗଲେ ପୁରୀ ସହରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବଳିଆପଣ୍ଡାରେ ବହୁତ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥିବାରୁ ଏହି ଅଳିଆର ପୃଥକୀକରଣ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ମେଗା ଏମଆରଏଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କିଭଳି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ଯରେ ଲଗାଯିବା ସେନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।
ତେବେ ପୁରୀ ସହରକୁ ଏକ ସ୍ବଛ ଏବଂ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସହର ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଶହେ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମେଗା ଏମଆରଏଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ବଡ ଭେଟି; ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହର ହେବ ପୁରୀ, 1000 କୋଟିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ