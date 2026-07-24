Bahuda Yatra: ପହଣ୍ଡି ସମ୍ପନ୍ନ, ରଥରେ ବିଜେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି
ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 24, 2026 at 2:27 PM IST
Pahandi Bije ପୁରୀ: ଜନ୍ମଦେବୀରେ ଲୀଳାଖେଳା ସାରି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହୁଡିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି । ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶେଷକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ରଥରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ।
ପହଣ୍ଡି ଶେଷ:
ସମୟ ବଢିବା ସହ ଆଗଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି । ସମୟ ପ୍ରାୟ ଦିନ 11ଟା ବେଳକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଧାଡି ପହଣ୍ଡି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ । ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ:
ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଝୁଲି ଝୁଲି ବାହାରିଥିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ । ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ଟାହିଆ । ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ଚତୁର୍ଦିଗ ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦଇତାପତି ସେବକ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି । ତିନି ଠାକୁର ରଥାରୂଢ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଏହାପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଛେରା ପହଁରା ନୀତି କରିବେ । ଏହା ପରେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।’
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ:
ଶରଧାବାଲି ଆଜି ଜନସମୁଦ୍ର । ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ । କିଏ ହନୁମାନ ବେଶ ଧରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି । ପୁଣି କିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶରେ ଆସି ଭକ୍ତି ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ:
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଶୂନ୍ୟ ରଥ...ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥରେ ସ୍ବାଗତ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ନୃତ୍ଯର ତାଳେ ତାଳେ ବାଢିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି । ରଥ ନିକଟରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ହରିବୋଲରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଗଗନ ପବନ...
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜନସମୁଦ୍ର । ଦୂରଦୂରାନ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖ, ହରିବୋଲ...ହୁଳହୁଳି ପ୍ରକମ୍ପିତ ଗଗନପବନ । ଜୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି ଚର୍ତୁଦିଗ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ