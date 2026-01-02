ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛାତିଥରା ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା; ବୋଲେରୋ ଧକ୍କାରେ ନାବାଳକ ମୃତ, ୨ ଆହତ
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଦୁଇ ଶହ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଟରଟିକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି । ନାବାଳକ ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଜେଜେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : January 2, 2026 at 4:55 PM IST
ପୁରୀ: ନୂଆବର୍ଷରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛାତିଥରା ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା । ବୋଲେରୋ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଜଳଖିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଟରରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା । ପ୍ରଥମେ ସାଇକେଲ ଓ ପରେ ସ୍କୁଟର ଉପରେ ଚଢିଗଲା ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି । ଦୁଇ ଶହ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଟରଟିକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି । ଫଳରେ ନାବାଳକ ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଜେଜେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମୃତ ନାବଳକ ଜଣକ କୁମୁଟି ସାହିର ନୀରଞ୍ଜନ ଦେ ଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଦେ (୫) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଜେଜେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାବାଳକ ରାଜା ସାହୁ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି।
ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେ ତାଙ୍କ ନାତି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାବାଳକକୁ ସ୍କୁଟରରେ ବସାଇ ଜଳଖିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ବଡଦାଣ୍ଡର ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ସ୍କୁଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ବୋଲେରୋ ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଶ୍ରେୟାଂଶକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି । ନିଶା ସେବନ କରି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକକୁ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି କିଭଳି ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ମୃତ ନାବାଳକ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୁରୀ ମେଡିକାଲ ଛକରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରପ୍ତ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ CMRF ପାଣ୍ଠିରୁ ମୃତ ନାବାଳକ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଲା ଶେଷଯାତ୍ରା: ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ବସ୍, 7 ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ, 9 ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ